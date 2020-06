Koronawirus zmieni układ sił pomiędzy największymi dzielnicami biurowymi Warszawy?

Nie ma właściwie branży, która nie odczułaby wpływu pandemii na swoje funkcjonowanie. Poza nielicznymi wyjątkami jest to wpływ negatywny – spadek obrotów, zatrudnienia i konieczność cięcia kosztów. W związku z tym, wiele firm będzie musiało zdecydować, co liczy się bardziej – prestiżowa lokalizacja, wielkość biura, możliwości adaptacji, czy cena. W 3 z 4 czynników Służewiec ma przewagę nad innymi dzielnicami biurowymi. Ceny wynajmu są wciąż o ok. 20% niższe, więc za tę samą cenę można mieć większe biuro, lub zmniejszając ilość wynajmowanych metrów, znacznie obniżyć koszt. Kolejną przewagą dla najemców, którzy chcą mieć biura szyte na miarę jest możliwość adaptacji. Wynajem metra kwadratowego na Służewcu jest nawet o połowę tańsze niż w dzielnicach centralnych. Różnicę można przeznaczyć właśnie na aranżację biura lub dodatkowe miejsca parkingowe.

Miejsca parkingowe

Wraz z wygaszaniem pandemii wrócił problem ruchu samochodowego, zanieczyszczeń i transportu miejskiego. Obecne ograniczenia i bezprecedensowy spadek zaufania do transportu zbiorowego sprawiają, że duża część osób będzie korzystała z samochodów jako środka transportu. W dzielnicach centralnych, już teraz występują problemy z dostępnością miejsc parkingowych, a czas poświęcony na znalezienie wolnego miejsca nierzadko wynosi tyle co sam dojazd. Tymczasem Służewiec ma najwyższy wskaźnik miejsc parkingowych w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni biurowej – w centrum 1 miejsce przypada na 150 mkw., a na Służewcu 30 mkw. Dysponując podobnym budżetem, można więc wynająć większą powierzchnię i więcej miejsc parkingowych, lub zamienić część powierzchni na miejsca dla pracowników i wciąż płacić mniej. Według badań, po poluzowaniu restrykcji i powrocie do biur, zdecydowana większość ankietowanych deklarowała chęć poruszania się samochodem w drodze do pracy. Jeśli dodać do tego zmiany zmierzające do przywracania ulic mieszkańcom i rowerom kosztem samochodów, dojazd i dostępność parkingów będzie jeszcze bardziej premiowała Służewiec. Dodać można, że wkrótce zostanie otwarte połączenie ulicy Suwak z Woronicza, co usprawni ruch w północno-zachodniej części dzielnicy.

