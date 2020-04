Korporacje też lubią "flex". Rekordowa umowa w Business Link

Business Link pozyskał kolejnego klienta korporacyjnego – koncern ABB, który zdecydował się przenieść część swoich operacji do elastycznej przestrzeni na terenie krakowskiego biurowca High5ive w Krakowie. To największa transakcja w historii działalności Business Link.

Powierzchnia biurowa, którą firma ABB wynajęła w krakowskim oddziale Business Link High5ive została w pełni przygotowana i dostosowana do potrzeb nowego klienta, a obecnie prowadzone dodatkowe prace montażowe mają także zapewnić dostęp do niezależnego łącza światłowodowego.

- Jeszcze do niedawna portfel najemców powierzchni oferowanych przez operatorów biurowych był mocno zdywersyfikowany i rozdrobniony. Obecnie widać pewnego rodzaju konsolidację i postępujące przesunięcie w stronę dużych firm i korporacji, które coraz częściej rozważają wejście w model elastycznego najmu. Utrzymanie takiego trendu może doprowadzić do sytuacji, w której poziom wypełnienia biur pozostanie na obecnym poziomie lub będzie dalej się zwiększał. Zredukowana zostanie natomiast liczba klientów znajdujących się aktualnie w portfelu operatora – ocenia Maciej Król, Chief Operating Officer w Business Link. – Przemawia za tym relatywnie niski próg wejścia. Przykładem jest choćby umowa z ABB. Brak pośrednika w tak dużej transakcji udowadnia po pierwsze łatwość nabycia przestrzeni "flex" w porównaniu z tradycyjną umową. Z drugiej strony biznes klienta też zyskuje, bo ogranicza zasoby czasowe, które normalnie musiałby poświęcić na ustalenie szczegółów kontraktu - dodaje.

Umowa najmu powierzchni podpisana z koncernem ABB to już drugi tak znaczący kontrakt, jaki Business Link zawarł w tym roku, a którego przedmiotem była elastyczna powierzchnia biurowa dostępna w ramach budynku High5ive. W styczniu do krakowskiego oddziału należącego do operatora wprowadziła się także spółka Allegro, która wybrała obiekt na tymczasową lokalizację w związku z planowaną przeprowadzką do inwestycji docelowej.