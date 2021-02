Koszty nieprzenoszalne pukają do drzwi biurowców

Dodatkowo od nowego roku nastąpił wzrost kosztów funkcjonowania nieruchomości głównie na skutek zmiany cen nośników energii (m.in. wejście opłaty mocowej) oraz ceny usług (w następstwie wzrostu minimalnego wynagrodzenia), w efekcie budżet kosztowy OPEX może się podnieść o nawet 10%. W konsekwencji powyższych czynników wynajmujący staną wkrótce przed nie lada wyzwaniem – jak, przy utrzymaniu obecnych standardów, obniżyć koszty nieruchomości, tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia kosztów nieprzenoszalnych, a nie obniżać przy tym czynszów. Dotychczasowe metody, które wykorzystywali zarządcy, będą w większości wypadków niewystarczające co obserwowaliśmy w ostatnich latach na rynku handlowym.

- Jedyne panaceum na koszty nieprzenoszalne to przeprowadzanie regularnych i wieloobszarowych audytów nieruchomości pod kątem możliwych optymalizacji kosztowych. Mając to na uwadze, wypracowaliśmy usługę CNC (Cream NOI Control), której zadaniem jest minimalizacja kosztów funkcjonowania obiektu poprzez zmianę filozofii zarządzania. Całościowe podejście do zarządzania nieruchomością gwarantuje zmniejszenie deficytów i w konsekwencji powoduje wzrost wartości nieruchomości. Dla przykładu: w jednym z warszawskich parków biurowych (ok. 15.000 GLA) oszczędności roczne wyniosły ok. 500 tys. zł, natomiast we Wrocławiu, w obiekcie mieszanym z przewagą biur (8.000 GLA), nasz audyt wskazuje na 200 tys. zł oszczędności - mówi Robert Żurek, CNC Project Director, CREAM Property Advisors. - Do tej pory w kilku obiektach handlowych i biurowych wypracowaliśmy łącznie 4,65 mln zł oszczędności, dzięki czemu zwiększyliśmy ich wartość w sumie o blisko 60 mln zł. Kilkanaście audytów, które przeprowadzaliśmy, pokazuje jak potrzebne to narzędzie i jak bardzo przydatne w dzisiejszej sytuacji.

Niższe koszty utrzymania nieruchomości przy zachowaniu dotychczasowego komfortu i jakości obsługi spowodują zmniejszenie skali deficytów oraz wtórnie wykreują przewagę konkurencyjną wobec innych porównywalnych nieruchomości – najemcy chętniej wybiorą biurowiec z niższymi kosztami.