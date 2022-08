KPMG rezygnuje z ponad 40 proc. powierzchni biurowej. Będzie pracować hybrydowo

KPMG LLP zmniejszy swoją powierzchnię biurową w Nowym Jorku o ponad 40 proc.

Kolejna duża firma redukuje inwestycje w nieruchomości dzięki pracy hybrydowej na stałe.

Umowa najmu nowej siedziby firmy opiewa na 12 pięter i 14 tys. mkw. w budynku Two Manhattan West.

Nowa siedziba KPMG będzie się mieścić w biurowcu położonym na Manhattanie, w części West Side, nowej biznesowej dzielnicy Hudson Yards.

Umowa najmu to zarazem jedna z największych transakcji tego typu w roku 2022 na terenie Nowego Jorku.

W 2025 roku KPMG przeprowadzi się do kompleksu Two Manhattan West.

KPMG LLP – jedna z największych globalnych firm świadczących usługi audytorskie i konsultingowe ogłosiła, że zmniejszyła swoją powierzchnię biurową w Nowym Jorku o ponad 40 proc. To już kolejna duża firma, redukująca inwestycje w nieruchomości w z powodu wdrożenia strategii pracy hybrydowej na stałe.

KPMG poinformowało, że podpisało umowę najmu opiewającą na 12 pięter i 14 tys. mkw. w biurowcu wznoszącym się na Manhattanie, w części West Side, w nowej biznesowej dzielnicy Hudson Yards.

Firma planuje opuścić zajmowane obecnie na Manhattanie 26 tys. mkw, zlokalizowane w trzech biurowcach z lat 60. i 80. XX wieku i liczy, że w roku 2025 przeprowadzi się do kompleksu Two Manhattan West.

Budynek ma służyć jako nowa siedziba KPMG w USA. Deweloperem wieżowca jest firma Brookfield Properties - jeden z globalnych zarządców nieruchomości, świadczących usługi deweloperskie i zarządcze dla największych aktywów nieruchomościowych świata.

Podpisana między firmami umowa to zarazem jedna z największych transakcji na najem biur w roku 2022 na terenie Nowego Jorku.

Luksusowy biurowiec, model hybrydowy

Decyzja KPMG o prowadzeniu działalności w modelu hybrydowym zdaje się być nowym znakiem czasów: pomimo coraz większej liczby pracowników stopniowo wracających do biur - praca hybrydowa i zdalna przyjęła się w firmach na stałe.

Także Apple Inc. i Alphabet Inc. I Google zapowiedziały, że choć wszystkie one wymagają od swoich pracowników powrotu do wcześniejszych miejsc pracy, to nadal będą im zezwalać na różne formy pracy hybrydowej.

Transakcja z KPMG jest obrazem także innej ważnej tendencji współczesnego rynku sektora biurowego. Firmy nadal są skłonne wydawać duże kwoty na nowoczesną, energooszczędną powierzchnię biurową z dużą ilością udogodnień i przestrzenią zewnętrzną - ale chcą wynająć tej powierzchni znacznie mniej.

To stawia właścicieli nieruchomości biurowych z koniecznością zagospodarowania wakatów do wypełnienia, zwłaszcza w starszych budynkach.

Zdaniem Paula Knoppa, dyrektora naczelnego KPMG w USA, kiedy w 2018 roku KPMG rozpoczęło proces poszukiwań swojego nowego biura na Manhattanie, firma nie planowała zmniejszenia zajmowanej powierzchni. Ale pandemia zmieniła to podejście.

KPMG podpisało umowę najmu opiewającą na 12 pięter i 14 tys. mkw. w biurowcu wznoszącym się na Manhattanie, w części West Side, w nowej biznesowej dzielnicy Hudson Yards.

Wracają do biur, ale na krócej

Po okresie pracy zdalnej, która trwała przez większą część minionych dwóch lat, KPMG realizuje obecnie strategię pracy hybrydowej.

Zdaniem Knoppa zarząd firmy oczekuje, że pracownicy będą spotykać się przez kilka dni w tygodniu w biurach firmy lub w siedzibach firm klientów. Poza tymi okresami wszyscy mogą pracować z domu.

Dla firmy oznacza to, że finalnie KPMG potrzebuje znacznie mniej powierzchni biurowej w Nowym Jorku. Pomimo, że firma planuje zwiększyć liczbę pracowników, to robi znaczące oszczędności na kosztach ponoszonych w związku z wynajmowaniem nowojorskich nieruchomości.

Hybryda to znaczy pustostan

Rozpowszechnienie się modelu pracy hybrydowej przyczyniło się do najwyższego od dziesięcioleci wzrostu wskaźnika pustostanów biurowych w USA.

Według biura maklerskiego JLL w drugim kwartale br. około 19 proc. powierzchni biurowej w USA nie zostało wynajęte.

Nowo zawierane umowy najmu na Manhattanie nie nadążają z pokrywaniem najemcami zwalnianej powierzchni biurowej.

Według danych CoStar Group od pierwszego kwartału 2020 r. do chwili obecnej firmy w Nowym Jorku zmniejszyły wynajmowaną powierzchnię biurową o 9 mln. mkw. netto. To wielkość odpowiadająca powierzchni 11. budynków Empire State Buildings.

Wysoki czynsz, najwyższa jakość

Zdaniem brokerów wiele nowoczesnych drapaczy chmur cieszy się większym zainteresowaniem najemców niż starsze budynki. Dzieje się tak dlatego, że firmy są skłonne płacić wysokie czynsze w zamian za wysokiej klasy powierzchnie, zlokalizowane w pobliżu dużych węzłów komunikacyjnych i w pożądanych lokalizacjach.

W czerwcu Brookfield poinformował, że kancelaria prawna Clifford Chance LLP podpisała umowę najmu na powierzchni niemal 44 tys mkw. w budynku

58-piętrowa wieża jest częścią ogromnej inwestycji Brookfield i Qatar Investment Authority Manhattan West, położonej w pobliżu Pennsylvania Station.

Budynek ma zostać ukończony w przyszłym roku.

KPMG w nowej przestrzeni

Knopp zapowiada, że nowe biuro KPMG będzie zawierało obszerną przestrzeń do współpracy i pokoje wyposażone w technologie wideokonferencyjne, ułatwiające spotkania. W nowej siedzibie będzie mniej na stałe przydzielonych biurek i mniej prywatnych gabinetów.

Tak naprawdę firma nigdy poważnie nie myślała o opuszczeniu okolic Nowego Jorku, gdzie zatrudnia prawie 9000 osób. Jednak zanim zaangażowało się w projekt Two Manhattan West, KPMG zbadało wzorce dojazdów do pracy swoich pracowników. Na podstawie audytu zdecydowała się pozostać w Midtown Manhattan, w pobliżu węzłów komunikacyjnych. To właśnie dzięki temu dojazdy są krótkie, poinformowała Yesenia Scheker Izquierdo, partner zarządzający nowojorskim biurem.

Yesenia Scheker Izquierdo podkreśliła także, że to największy rynek, na którym firma zgromadziła portfolio niezwykle ważnych klientów, posiadający wspaniałe talenty, i poza wszystkim - zdaniem zarządzającej - Nowy Jork jest naprawdę świetnym miastem do pracy i życia.