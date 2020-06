KPMG zostaje na dłużej w O3 Business Campus

W należącym do Henderson Park oraz EPP biurowcu O3 Business Campus, firma audytorsko-doradcza KPMG przedłużyła umowę najmu na kolejne 5 lat. Firma jest obecna w krakowskim biurowcu od 2016 r., zajmując ponad 1,7 tys. mkw., czyli całe 9. piętro w budynku A.

– Bardzo nas cieszy decyzja KPMG o przedłużeniu najmu o kolejne 5 lat. Jest to dowód na to, że O3 Business Campus sprawdza się jako nowoczesne i przyjazne miejsce pracy – powiedziała Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing w EPP.

O3 Business Campus to nowoczesny kompleks biurowy klasy A, zlokalizowany w północnej części Krakowa u zbiegu ul. Opolskiej i al. 29 Listopada. Inwestycja składa się z trzech dwunastokondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni 57 tys. mkw.