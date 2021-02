KPMG zostaje w kompleksie Gdański Business Center

Firma KPMG stanęła przed decyzją, czy relokować biuro do nowej siedziby, czy też pozostać w Gdański Business Center. Po porównaniu dostępnych opcji najmu i szczegółowej analizie rynku podjęto decyzję o pozostaniu w dotychczasowej lokalizacji. KPMG od pięciu lat jest jednym z głównych najemców Gdański Business Center. Przedłużenie umowy uwzględnia możliwość elastycznego dostosowania powierzchni oraz okresu najmu do potrzeb biznesowych firmy w Polsce i sytuacji rynkowej w nadchodzących latach.

- Z naszych badań wynika, że praca w biurze ułatwia dzielenie się wiedzą, naukę i mentoring. Gdański Business Center to kompleks wielofunkcyjny, w którym poza powierzchniami biurowymi, ku zadowoleniu użytkowników, znajduje się także wiele punktów handlowo-usługowych. Innym, bardzo ważnym atutem, niezwykle docenianym przez najemców, jest także jego doskonała lokalizacja. Cieszę się, że firma KPMG pozytywnie oceniła naszą dotychczasową współpracę i zdecydowała się na jej przedłużenie na kolejne lata - mówi Julia Racewicz, Senior Asset Manager, Savills Investment Management.

- Ostatnio dużo mówi się o zmieniającej się strukturze popytu na biura, w której zaczynają dominować przedłużenia umów najmu. Powodem jest pandemia, która wstrzymuje plany ekspansji wielu firmy. W przypadku KPMG mamy jednak do czynienia z inną sytuacją. Nasz klient rozpoczął proces „stay vs. go” jeszcze w 2019 roku, co pozwoliło na bardzo dokładną analizę warszawskiego rynku. Decyzja o pozostaniu w Gdański Business Center nie jest wymuszona przez COVID-19, a podyktowana potrzebami pracowników. Ponadto, w trakcie renegocjacji udało nam się wprowadzić do umowy bardzo ważne dodatkowe zapisy pozwalające naszemu klientowi dostosowywać powierzchnię biura w zależności od założonych celów - komentuje Tomasz Czuba, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, JLL.