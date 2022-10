Budynek C krakowskiego kompleksu biurowego High5ive, zrealizowanego przez Skanska, otrzymał certyfikat „Obiekt bez barier”.

Budynek C krakowskiego kompleksu biurowego High5ive, zrealizowanego przez Skanska, otrzymał certyfikat „Obiekt bez barier”.

To wyróżnienie nadawane przez Fundację Integracja potwierdza, że użytkownicy wszystkich budynków „krakowskiej piątki” mogą w pełni, bez fizycznych ograniczeń, aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu zawodowym.

Realizacja szwedzkiego dewelopera wpisuje się w politykę dostępności Krakowa realizowaną już od wielu lat. W 2020 roku powołany został Koordynator do spraw dostępności w Gminie Miejskiej Kraków. Rok później przyjęto do realizacji Plan działania Urzędu Miasta Krakowa na lata 2021–2024 na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Miasto od 2007 roku organizuje też specjalny konkurs „Kraków bez barier”, który ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie związane z likwidowaniem barier architektonicznych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że stolica Małopolski staje się coraz bardziej otwarta dla osób o szczególnych wymaganiach, w tym również turystów. Z myślą o nich wydawany jest specjalny przewodnik po Krakowie.

Krakowski kompleksu biurowego High5ive.

Certyfikaty „Obiekt bez barier”, przyznawane przez Fundację Integracja, otrzymało już ponad 350 obiektów architektonicznych w całej Polsce, w tym 22 budynki biurowe zrealizowane przez Skanska. Teraz do tej listy dołączyła ostatnia faza kompleksu High5ive. Ulokowana w sercu miasta inwestycja na dobre wpisała się już w biznesowy krajobraz Krakowa. Nie tylko oferuje najwyższej jakości biura swoim najemcom, ale wnosi również wartość dodaną dla mieszkańców, między innymi chodnik ze specjalnego betonu, redukujący poziom zanieczyszczenia powietrza, otwarte dla wszystkich centrum rowerowe czy mural inspirowany twórczością Stanisława Lema.

Deweloper zdecydował się także na wykorzystanie elementów architektury inkluzywnej i skupił się na rozwiązaniach, które znoszą bariery architektoniczne. W ten sposób budynki High5ive są pełni dostępne nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla rodziców z dziećmi, osób starszych, osób z czasową niepełnosprawnością, a także dla kurierów i dostawców.

Ze Skanska pracujemy na wszystkich nowych inwestycjach biurowych. Mamy możliwość obserwacji całego procesu, widzimy jak zmienia się otoczenie miast, jak tworzone są nowe przestrzenie. W przypadku High5ive w Krakowie, bardzo dużo się zadziało od pierwszego do ostatniego etapu inwestycji. Zmiana, która nastąpiła, pozytywnie wpływa na tkankę miejską, na ludzi dookoła. A docelowo również na najemców. Te przekształcenia są szczególnie istotne w kontekście Krakowa, gdzie ze względu na wiek i zabytkowy charakter miasta, udostępnianie niektórych miejsc osobom z niepełnosprawnościami, stanowi spore wyzwanie. Warto również dodać, że zwiększanie dostępności w przypadku branży nieruchomości komercyjnych, to faktyczna realizacji założeń „S” w kontekście polityki ESG – mówi Jarosław Bogucki, ekspert z zakresu dostępności architektonicznej w Fundacji Integracja.

– Projektujemy przestrzenie funkcjonalne i dostępne, umożliwiające swobodę ruchu wszystkim, którzy tego potrzebują i w sposób, w jaki tego potrzebują. Certyfikat „Obiekt bez barier” jest tego najlepszym potwierdzeniem – mówi Marcin Pędrak, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. – Architektura dostępna to architektura, w której ludzie czują się dobrze, komfortowo, do której chcą wracać i w której chcą także pracować. Tworząc nowe miejsca pracy bardzo ważne jest, aby zapewniać dostępność w biurach każdemu pracownikowi, w tym także osobom ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu budujemy inkluzyjne społeczności, integrujemy je oraz wspieramy różnorodność. Wpisuje się to naszą strategię ESG oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ – dodaje Marcin Pędrak.

Eksperci Fundacji Integracja zwrócili uwagę na wpływ całej inwestycji na otoczenie. Przed budową High5ive, teren, na którym obecnie znajduje się kompleks biurowy, był niezagospodarowany. W momencie powstania biurowców pojawiła się przestrzeń do życia, a miejsce nabrało zupełnie innego charakteru. W audycie High5ive C zwrócono również uwagę m.in. na dostępność ciągów komunikacyjnych dla osób z problemami w poruszaniu się, dostosowane szatnie i prysznice dla rowerzystów i osób poruszających na wózkach, brak innych przeszkód lub zagrożeń na pieszych ciągach komunikacyjnych, położenie oraz odpowiednie parametry wielkościowe miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, należytą przestrzeń manewrową przy wejściu czy właściwe oznakowanie wejść do obiektu dla osób słabowidzących.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl