Kraków został wybrany przez organizatorów ABSL Summit na miejsce spotkania w 2023 r. Wydarzenie zgromadzi ponad 1000 liderów biznesu reprezentujących największe firmy na świecie, przedstawicieli administracji, ekspertów i naukowców.

ABSL Summit odbędzie się w dniach 6–8 września 2023 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Gospodarzem ABSL Summit będzie Miasto Kraków.

Kraków od lat utrzymuje pozycję lidera pod względem zatrudnienia w sektorze usług biznesowych w Polsce.

W pierwszym kwartale br. liczba pracowników sektora w stolicy Małopolski sięgnęła prawie 93 000 osób, dowodząc tym samym, że jest to najważniejszy ośrodek usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2017 r. utworzono w metropolii krakowskiej 104 centra i ponad 35 000 miejsc pracy, a średni roczny wzrost zatrudnienia w latach 2017-2022 wyniósł 10,2 proc.

W centrach w Krakowie zatrudniona jest blisko co czwarta osoba pracująca w branży.

Jednym z największych wyzwań sektora, któremu również będą poświęcone dyskusje podczas ABSL Summit 2023 jest tzw. pula talentów - dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników. Nieprzypadkowo to właśnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uruchomiono po raz pierwszy w Polsce kierunek Global Business Services na studiach pierwszego stopnia (licencjackich). Celem jest kształcenie osób gotowych do podjęcia pracy na różnych stanowiskach w międzynarodowym środowisku.

Wyjątkowość kierunku polega na możliwości wdrożenia się w pracę firm z sektora już na pierwszym roku studiów, a ABSL jako organizacja koordynująca projekt jest łącznikiem między Uniwersytetem i firmami partnerskimi.

- ABSL Summit każdorazowo skupia się na najbardziej istotnych tematach, z którymi mierzą się przedstawiciele firm z sektora usług dla biznesu – branży, która w Polsce zatrudnia już ponad 400 000 osób i jest jednym z głównych motorów wzrostu gospodarki. Kraków w tym ekosystemie odgrywa kluczową rolę, dlatego tym bardziej zapraszamy naszych gości do miasta, które może inspirować dzieląc się swoim doświadczeniem. Wybór Krakowa przez inwestorów realizujących tutaj swoje inwestycje jest praktycznym odzwierciedleniem rankingów i analiz - podkreśla Janusz Dziurzyński, prezes ABSL.

Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor’s podtrzymując długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej Krakowa i przyznając A-, najwyższy wskaźnik z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oceniła perspektywę miasta jako stabilną. Agencja prognozuje, że wzrost gospodarczy Krakowa będzie zgodny z trendami krajowymi jednak rozwój gospodarczy miasta będzie silniejszy niż średnia krajowa.

Jednocześnie w rankingu fDi's European Cities and Regions of the Future 2022/23, przygotowywanym przez prestiżowe wydawnictwo - fDi Magazine, Kraków został wyróżniony jako jedno z dziesięciu topowych dużych europejskich miast przyszłości w następujących kategoriach: przyjazność, kapitał ludzki i styl życia, potencjał gospodarczy, klasyfikacji łącznej oraz strategii pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Doskonale zdajemy sobie sprawę jak duże znaczenie ma rozwój miasta uwzględniający potrzeby wszystkich grup, w tym zarówno mieszkańców, jak i inwestorów. Wiemy, jak ważne są aspekty środowiskowe stanowiące o jakości życia. Rozumiemy, że coraz częściej inwestorzy wybierają lokalizacje, do których będą mogli przyciągnąć pracowników z innych ośrodków miejskich, również zagranicznych. Dlatego już dziś zapraszamy do dyskusji o miastach w kontekście ESG podczas wrześniowego spotkania - mówi Jerzy Muzyk, II zastępca prezydenta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju.

- Z ankiety, którą zespół Business Intelligence ABSL zrealizował w 2021 r. wynika, że Kraków otrzymał najwięcej głosów jako lokalizacja tworząca klimat do rozwoju innowacji. A to właśnie od innowacyjności w dużej mierze będzie zależał przyszły rozwój sektora - dodaje Dariusz Kubacki, wiceprezes ABSL.

- Technologie i związana z nimi innowacyjność jest szczególnie ważna ze względu na zmianę charakteru polskiego rynku, który stał się rynkiem dojrzałym pod względem świadczonych usług. Pozyskujemy globalne role, usługi świadczone w Polsce są coraz bardziej złożone i w tym roku po raz pierwszy udział wysokospecjalistycznych usług realizowanych w centrach w Polsce przekroczył 50 proc. To wszystko sprawia, że tworzenie klimatu dla innowacyjności będzie jednym z kluczowych tematów podczas ABSL Summit 2023 - mówi.

Przyspieszone wdrażanie innowacji stwarza szanse na przejście do roli kreatora globalnych trendów, co stanowi szansę rozwojową dla Polski. Sektor jest jednym z filarów stabilizujących polską gospodarkę. Szacowany udział sektora w PKB stanowi ok. 4,4 proc., natomiast szacowany udział sektora w łącznym zatrudnieniu w Polsce wzrósł do 6,2 proc., jednocześnie rok 2021 sektor zakończył rekordowym wzrostem eksportu o 15,1 proc. rok do roku.

