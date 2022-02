Kraków kusi Starówką, Katowice – Strefą Kultury. Do których biurowców ustawiają się kolejki najemców?

Do Krakowa nigdy nikogo właściwie nie trzeba było przekonywać, bo stolica Małopolski od lat jest biurowym samograjem. Najbardziej wybredni najemcy szukają tam przede wszystkim zieleni i łatwego dostępu do wielu usług. Z kolei w Katowicach – najdynamiczniej rozwijającym się rynku regionalnym, najmodniejsze biurowce ulokowały się przy głównej arterii metropolii śląskiej i Strefie Kultury. Prestiż wyznacza imponująca kolekcja szyldów renomowanych firm, które zdecydowały się ulokować w nich swoją siedzibę.

W ostatnich dwóch latach na regionalnym rynku biurowym panowała ostrożność wobec strategicznych decyzji. Najemcy musieli zaadoptować się do nowej rzeczywistości, zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i możliwość pracy hybrydowej.

– Po okresie przedłużeń i renegocjacji obecnych umów, na regionalnym horyzoncie widać ożywienie potwierdzone liczbą nowych umów. Zarówno w Krakowie, jak i Katowicach utrzymuje się silne zapotrzebowanie na biura dla usług biznesowych (BPO/SSC) i wzrasta zatrudnienie wśród klientów z sektora nowych technologii – IT oraz R&D – tłumaczy Martyna Balcer, dyrektor operacyjna ITRA Polska.

Czego od biurowca oczekują krakowscy najemcy?

Kraków to lider wśród regionalnych rynków biurowych w Polsce. Jest również drugim największym ośrodkiem akademickim w kraju, który przyciąga inwestorów dobrze wykształconą kadrą. Stolica Małopolski to atrakcyjna lokalizacja dla biznesu z bazą 1,6 mln mkw. biur.

– Chcąc przyciągnąć utalentowanych pracowników, firmy skupiają się na miejscach dobrze skomunikowanych z resztą miasta, położonych blisko komunikacji publicznej, czy ścieżek rowerowych. Standardem jest troska o środowisko naturalne i energooszczędność potwierdzona certyfikacją BREEAM – wyjaśnia Martyna Balcer.

Takim punktem na mapie Krakowa jest kompleks High5ive zrealizowany przez Skanska. – Lokalizacja w centrum miasta, tuż obok Dworca Głównego i stale popularnej Galerii Krakowskiej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – tłumaczy Martyna Balcer.

Inną lokalizacją biznesową korzystającą z sąsiedztwa centrum handlowego jest Bonarka4Business. – Firmy chętnie wybierają kompleks biurowy zbudowany przez TriGranit, a ich pracownicy mają łatwy dostęp do wielu udogodnień na miejscu: od gastronomii, przez fitness z basenem, przedszkole, placówki medyczne, po liczne sklepy – wylicza ekspertka ITRA.

Klienci zwracający uwagę na transport szynowy doceniają bliskość stacji kolejowej Bonarka.

– Spośród licznych pożądanych cech, ten najbardziej zielony biurowiec w Krakowie może dodatkowo pochwalić się strefami relaksu na wewnętrznym patio i kaskadowymi tarasami, cennymi zwłaszcza w ciepłe miesiące – dodaje Martyna Balcer.

Sprawny dojazd do pracy w godzinach szczytu zapewnia miastu Krakowski Szybki Tramwaj. Jego ważny węzeł komunikacyjny mieści się przy rondzie Mogilskim, gdzie swoją inwestycję Mogilska 35 Office wprowadził Warimpex.

– Poza atrakcyjną lokalizacją i przestrzenią biurową, jednym z atutów budynku są również tarasy dla najemców na najwyższych piętrach – opisuje dyrektor operacyjna ITRA Polska.

High5ive z chodnikiem z zielonego betonu

High5ive to kompleks pięciu budynków biurowych, które łącznie dostarczają ok. 70 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w centrum Krakowa. Budynek nr IV, o powierzchni 23,5 tys. mkw. w certyfikacji LEED uzyskał platynę z wynikiem 89 proc. Przy obiekcie powstaje chodnik z zielonego betonu, który przy pomocy promieni słonecznych redukuje niebezpieczne związki ze spalin samochodowych, w tym dwutlenek azotu. Budynek jest przyjazny osobom dojeżdżającym do pracy na rowerach.

Dodatkowo, w garażu podziemnym znajdują się stacje ładowania samochodów elektrycznych. Zgodnie z certyfikacją, w budynku używana jest armatura pozwalająca zaoszczędzić co najmniej 35 proc. wody oraz oświetlenie Led, które zmniejsza zużycie energii do 50 proc. System wentylacji powstał w oparciu o wykorzystanie belek chłodzących, w których nie ma wentylatora, dzięki czemu pracują cicho i pobierają bardzo mało energii. W biurowcach zamontowane zostały także nawilżacze adiabatyczne pozwalające na wykorzystanie lokalnej sieci ciepłowniczej jako źródła ciepła zamiast elektryczności, co jest tańsze i wymaga niższego zużycia energii pierwotnej – dzięki temu koszty są niższe, podobnie jak emisja CO2.

Bonarka for Business – życie kręci się wokół 100-metrowego komina

Kompleks biurowy Bonarka for Business to inwestycja składająca się z ośmiu nowoczesnych biurowców klasy A, w starannie zaplanowanym układzie urbanistycznym. Całkowita powierzchnia wszystkich budynków (A-H) wynosi 75tys. mkw. W planach jest realizacja kolejnych 20 tys. mkw. (budynki I i J). Kompleks tworzy zwarty układ z centralną ulicą i placem, co z kolei nawiązuje do funkcji i charakteru tradycyjnego rynku miejskiego. Bliskie sąsiedztwo Bonarka City Center, popularnego centrum handlowego oraz funkcje dodatkowe biurowców zapewniają najemcom wiele udogodnień, wśród których znajdują się m.in.: ponad 250 sklepów, kawiarnie, restauracje, liczne usługi, kino, food trucki, centrum medyczne, przedszkole oraz klub fitness z basenem i sauną.

Plac o powierzchni ok. 6600 mkw. z fontannami, ławkami i dekoracyjnym oświetleniem zapewnia komunikację pieszą pomiędzy centrum handlowym, a biurowcami. Ponadto stanowi miejsce spotkań oraz odpoczynku. Wyróżniającym się elementem jest poprzemysłowy, 100-metrowy komin, przypominający o przeszłości tego miejsca. Zastosowane w projekcie nowoczesne rozwiązania architektoniczne, technologiczne i funkcjonalne, zapewniają pełną elastyczność w aranżacji wnętrz i znakomite środowisko pracy. Projekt B4B posiada certyfikat BREEAM na poziomie „bardzo dobry”.

Tischnera Office – najbardziej zielony biurowiec Krakowa

Budynek na skrzyżowaniu ul. Tischnera i Zakopiańskiej zapewnia najemcom od trzeciego piętra aż do ostatniej kondygnacji dostęp do zielonych tarasów w układzie kaskadowym. Zajmują one ponad 1,6 tys. mkw. Wszyscy użytkownicy biurowca znajdą chwilę relaksu na terenie wewnętrznego patio o powierzchni ponad 1000 mkw. Na dziedzińcu powstały liczne strefy zieleni i małej architektury. Latem wytchnienie przyniesie oczko wodne oraz fontanny.

Patio z powodzeniem może też spełnić funkcje przestrzeni eventowej i miejsca integracji lokalnej społeczności obiektu. Wielkim walorem Tischnera Office jest aż 671 miejsc parkingowych dla samochodów i około 100 dla rowerów, Są też specjalne szatnie i prysznice dla rowerzystów. Jest również kantyna, salonik prasowy, a także placówka medyczna z nowoczesnym rezonansem i tomografem komputerowym. A dojazd? Pięć minut od zielonego biurowca znajduje się pętla tramwajowo-autobusowa Łagiewniki, a ścieżka rowerowa prowadzi tuż obok budynku.

Mogilska 35 Office dla miłośników centrum Krakowa

Mogilska 35 Office to nowoczesny obiekt biurowy klasy A z częścią handlowo-usługową na parterze oraz tarasami na najwyższych piętrach. Jest położony blisko ścisłego centrum Krakowa. Dzięki licznym przystankom autobusowym oraz tramwajowym w pobliżu, użytkownicy będą mogli łatwo skomunikować się z każdą dzielnicą Krakowa. Dodatkowo, Rondo Mogilskie znajdujące się niedaleko jest jednym z kluczowych węzłów komunikacyjnych w mieście i stanowi ważny element Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

Biurowiec zaoferuje w sumie ok. 11 tys. mkw. powierzchni. Budynek składa się z sześciu kondygnacji biurowych, a na parterze znajdują się lokale handlowo-usługowe. W części biurowej powierzchnia pięter jest zróżnicowana na poszczególnych poziomach i waha się od 1,2 tys. do 1,9 tys. mkw. W projekcie zastosowano szereg rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu, które podlegać będą ekologicznej certyfikacji BREAAM. W budynku zaplanowano 264 miejsca parkingowe rozłożone na dwóch poziomach oraz 70 miejsc na rowery wraz z szatniami i prysznicami. Planowany termin realizacji inwestycji to pierwsze półrocze 2023 r.

Najmodniejsze biurowce przy głównej arterii metropolii śląskiej

Wprawdzie Katowice to mniejszy rynek biurowy – łącznie ponad 600 tys. mkw. – lecz dynamiczny rozwój miasta i duży potencjał rynku pracy czerpiącego z całej aglomeracji śląskiej zachęca najemców i przyciąga największych deweloperów. Biznesowa oś miasta mieści się przy ulicy Chorzowskiej.

W sąsiedztwie głównej arterii metropolii śląskiej powstały najmodniejsze biurowce, których pracownicy mają pod ręką bogatą ofertę handlową i gastronomiczną, bliskość parków i Strefy Kultury. Rozwinięta sieć komunikacyjna zapewnia wygodny dostęp do całej aglomeracji. Powstaje tutaj m.in. budynek Craft. Przyszli najemcy biurowca Ghelamco na pewno skorzystają na sąsiedztwie Silesia City Center. Klienci zwracają uwagę na aż sześć tarasów na różnych piętrach budynku, w tym również na jego dachu.

– Praktycznie naprzeciw znajduje się Face2Face Business Center. O popularności obiektu Echo Investment niewątpliwie świadczą szyldy renomowanych firm, które już zdecydowały się ulokować w nim swoje regionalne siedziby. Dla urozmaicenia pracy biurowej, inwestor wprowadził tu rekreacyjne tereny zielone, w tym boisko do gry, wiśniowy sad i zielone patio idealne na przerwę lunchową. Nieopodal uwagę zwraca Global Office Park – pierwszy tak duży projekt mixed-use na Śląsku. Inwestycja Cavatiny kusi najemców dobrą ekspozycją, bliskością ścisłego centrum Katowic i wielofunkcyjną ofertą dostępną na miejscu. Również tutaj nie zabraknie miejsc do wytchnienia od pracy wśród natury – opisuje Martyna Balcer, dyrektor operacyjna ITRA Polska.

Cfrat nawiązuje do przemysłowej historii Katowic

Nowoczesny biurowiec Craft przy Silesia City Center w Katowicach ma być oddany do użytku w 2023 r. Będzie to industrialny i proekologiczny budynek z tarasami, rowerownią oraz miejscem przeznaczonym do ładowania samochodów elektrycznych. Trzynastopiętrowy, wysoki na 55 metrów Craft zaoferuje niemal 27 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej. Dwukondygnacyjny parking podziemny pomieści 218 pojazdów.

Ponadto, przewidziano miejsce na 60 rowerów, a ich użytkownicy będą mieli do dyspozycji dedykowane szatnie wraz z prysznicami. W budynku znajdą się również miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Obiekt będzie certyfikowany w ekologicznym systemie BREEAM na poziomie Excellent. Budowa biurowca Ghelamco jest na etapie wykończenia prac ziemnych. Elewacja ma być utrzymana w klimacie industrialnym, nawiązującym do przemysłowej historii Katowic.

Face2Face gwarantuje doskonały widok na Katowice z najwyższych pięter

Budowa Face2Face Business Campus rozpoczęła się w maju 2018 r. Pierwszy, siedmiokondygnacyjny biurowiec o powierzchni blisko 21 tys. mkw. uzyskał pozwolenie na użytkowanie z początkiem 2020 r. Oddanie drugiego etapu i ukończenie całego kompleksu odbyło się w grudniu 2020 r. Drugi biurowiec oferuje 26 tys. mkw. nowoczesnej, świetnie zaprojektowanej przestrzeni do pracy. Wznosi się na wysokość piętnastu kondygnacji. Gwarantuje to doskonały widok na Katowice z najwyższych pięter biurowca. Za projekt architektoniczny odpowiada Grupa 5 Architekci. Budynek już na etapie projektowania uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Wyróżnikiem projektu jest zielone patio. Zostało ono zaaranżowane we współpracy z katowickim biurem projektowym Małeccy. Zaplanowano strefy, które dodadzą energii do kreatywnej pracy: boisko do gry w koszykówkę na świeżym powietrzu, strefa chillout z leżakami i ławkami oraz łąki kwietne.

Kompleks przy skrzyżowaniu ulic: Grundmanna i Chorzowskiej jest bardzo dobrze skomunikowany z centrum, co zapewnia jego pracownikom łatwy dostęp do licznych usług oraz życia kulturalnego miasta. Świetnie rozwinięta sieć transportu publicznego obejmuje linie tramwajowe i autobusowe, a kilka metrów od budynków znajduje się wypożyczalnia rowerów miejskich.

Global Office Park – pierwszy taki mixed-use na Śląsku

Global Office Park przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki w Katowicach to pierwszy realizowany na tak dużą skalę projekt wielofunkcyjny na Śląsku. Kompleks składa z dwóch wież biurowych i jednej mieszkaniowej osadzonych na wspólnym 5-kondygnacyjnym podium, w którym znajdą się liczne lokale gastronomiczne, handlowe i usługowe.

Wieże biurowe liczące po 25 pięter i 100 m wysokości, zapewnią dostęp do wysokiej klasy powierzchni do pracy. Budynek mieszkaniowy zaoferuje zaś 670 mieszkań o zróżnicowanym metrażu. Naprzeciwko wielofunkcyjnego kompleksu stanie również klasyczny w formie, 6 -kondygnacyjny budynek biurowy liczący ponad 4 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni do pracy. Wszyscy użytkownicy inwestycji zyskają przestrzeń do wytchnienia od pracy i zgiełku miasta na terenie zielonych tarasów. Strefy zieleni i relaksu zajmą aż 2,3 tys. mkw. powierzchni kompleksu.