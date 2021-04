Kraków nadal będzie przyciągał biznes

Grupa BUMA od lat realizuje inwestycje biurowe w Krakowie. Firma planuje nowe przedsięwzięcia i rozbudowuje istniejące kompleksy.

Kraków od lat jest liderem na regionalnym rynku biurowym, a jego potencjał ekonomiczny i kulturalny oraz świetne wyniki firm, które już tu zainwestowały przyciągają nowych najemców.

Napędem krakowskiego rynku biurowego są przede wszystkim firmy z szeroko rozumianego sektora IT i SSC/BPO.

W jakim stopniu pandemia zmieniła plany deweloperów w regionach, w tym w Krakowie?

Konrad Dziewoński: Pandemia zmieniła rynek w każdym aspekcie, nie można zaklinać rzeczywistości i udawać, że jest i będzie „jak dawniej”. Dotyczy to zarówno regionów i stolicy. Są branże, które wygrały na kryzysie jak logistyka i budownictwo mieszkaniowe (co było pewnym zaskoczeniem). Ci którzy ponieśli straty to głównie branża hotelowa, handel wielkopowierzchniowy i w końcu segment biurowy, gdzie tak naprawdę nie wiadomo do końca w którą stronę zmierza rynek. W tym zakresie przyszłe zapotrzebowanie wykreują najemcy, ale również makroekonomia.

Wadowicka 3 w Krakowie, mat. Buma

Pamiętajmy, że sukces segmentu biurowego został napędzony przez poprzedni kryzys światowy i konieczność poszukiwania oszczędności przez wielkie korporacje. Widzę pewne analogie do obecnej sytuacji.

Do aspektu ekonomicznego dołączył natomiast aspekt stabilizacji, nie tak łatwo osiągalny w azjatyckich centrach usług. Dlatego uważam, że po niewątpliwym wstrzymaniu dużych apetytów deweloperów biurowych stary trend powróci, choć pewnie w mniejszej dynamice. Trzeba po prostu cierpliwie obserwować rynek czerpiąc z doświadczeń lat ubiegłych.

