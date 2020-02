Kraków umacnia pozycję lidera

Na przestrzeni ostatnich czterech lat zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Krakowie niemal się podwoiły, co czyni go nie tylko największym regionalnym rynkiem biurowym w Polsce, ale i najdynamiczniej rozwijającym się, podaje firma doradcza Savills w najnowszym raporcie.

Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Krakowie na koniec 2019 roku wyniosły prawie 1,42 mln m kw. To ponad jedna czwarta łącznej powierzchni dostępnej na wszystkich ośmiu największych rynkach regionalnych w Polsce i mniej więcej taka sama część zasobów biurowych Warszawy.

Zgodnie z danymi Savills, w 2019 roku w Krakowie przybyło blisko 160 000 m kw. nowej powierzchni biurowej. Największymi projektami oddanymi do użytku były: Tischnera Office (32 800 m kw.), dwa budynki Fabryczna Office Park (29 100 m kw.) oraz V.Offices (21 700 m kw.). Od 2016 roku rozwój sektora nieruchomości biurowych w stolicy Małopolski znacząco przyspieszył, powodując niemal dwukrotny wzrost zasobów. Do końca 2022 roku w mieście może powstać blisko 0,5 mln m kw. nowej powierzchni biurowej, znacznie przybliżając rynek do progu 2 mln m kw.

– Pod koniec 2019 r. łączne zasoby ośmiu największych regionalnych rynków biurowych w Polsce po raz pierwszy w historii przekroczyły podaż powierzchni biurowej w Warszawie. Kraków pozostaje liderem wśród miast regionalnych. Nadal posiada on również potencjał do dalszego wzrostu, gdyż póki co jego zasoby biurowe są na podobnym poziomie co Mokotowa, a więc tylko jednej z dzielnic Warszawy – mówi Agnieszka Kuehn, menadżer regionalny, dział powierzchni biurowych, Savills Kraków.

W Krakowie przybywa również elastycznych powierzchni biurowych, czyli coworków i biur serwisowanych, które sprawiają, że najwyższej jakości przestrzeń biurowa dostępna jest niemal dla każdego, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. W całym mieście dostępnych jest już ok. 45 000 m kw. tego rodzaju powierzchni.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Savills, powierzchnia biurowa w Krakowie rozkłada się dość równomiernie na pięć głównych obszarów biznesowych. Największe skupiska biurowców znajdują się na Zabłociu i jego okolicach (159 700 m kw.) oraz przy ul. Wadowickiej (110 200 m kw.). Centrum miasta, ze względu na zabytkowy charakter, do niedawna oferowało dość ograniczoną podaż powierzchni biurowej, aczkolwiek ostatnie lata przyniosły zdecydowany wzrost nowej podaży i to również tam w najbliższych latach budować się będzie najwięcej.