Kraków wciąż na czele peletonu biurowych regionów

Kraków posiada najwięcej przestrzeni biurowej wśród polskich miast regionalnych i nie zamierza oddawać pozycji lidera. Tylko od początku roku w mieście przybyło 107 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni do pracy – wynika z danych CBRE. Łącznie jest jej już ponad 1,5 mln mkw. Wśród najemców dominują firmy z branż IT i nowych technologii oraz produkcji przemysłowej i energetyki.

- Krakowski rynek biurowy rośnie dynamicznie już od kilku lat, wyprzedzając inne polskie miasta pod względem dostępnej przestrzeni. Co roku buduje się i oddaje dużo nowych budynków. Największa aktywność jest widoczna w centrum miasta, a przede wszystkim w korytarzu od Dworca Głównego, przez Rondo Mogilskie do Ronda Grzegórzeckiego oraz na odcinku Alei Pokoju i ulicy Mogilskiej do Fabrycznej. Oprócz tego sporo buduje się m.in. na południu Krakowa, gdzie znajduje się największy pojedynczy budynek biurowy Tischnera Office, o powierzchni 34 tys. mkw. Epidemia koronawirusa nie pozostaje jednak bez wpływu na rynek. W ostatnich miesiącach można zaobserwować wzrost pustych biur o blisko 3% w stosunku rok do roku. Nie bez znaczenia pozostaje także coraz popularniejsze zjawisko podnajmu powierzchni biurowych, od początku roku podnajęto około 3,7 tys. mkw. powierzchni biurowej – mówi Rafał Oprocha, szef krakowskiego zespołu CBRE.

Rynek biurowy w Krakowie to obecnie 1,52 mln mkw. powierzchni. Mimo epidemii nowych obiektów do pracy przybywa w stałym tempie. W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku do użytku oddano 107 tys. mkw., a do końca roku przestrzeń ma powiększyć się o kolejnych 34 tys. mkw. Wszystko wskazuje na to, że stolica Małopolski z łatwością utrzyma pierwsze miejsce pod względem liczby obiektów biurowych wśród polskich miast poza stolicą. Łącznie w budowie jest teraz 153 tys. mkw. powierzchni, z czego około 1/4 jest już wynajęta.

Gród Kraka pełen nowych technologii

Kraków jest liderem miast regionalnych nie tylko pod względem zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, ale również liczby elastycznych miejsc do pracy, czyli tzw. coworkingów. Obecnie takiej przestrzeni jest 46 tys. mkw. Przyciąga ona firmy informatyczne i z branży nowych technologii, które obecnie zajmują aż 41% wszystkich biur w mieście, w tym tych elastycznych. Na drugim miejscu jest przemysł i energetyka, wynajmujące 22% miejsc do pracy w stolicy Małopolski. Wśród sektorów, które ulokowały się w Krakowie są również finanse (15%) i usługi dla biznesu (14%).