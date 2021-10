Kraków wciąż przyciąga inwestorów biurowych

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Krakowie w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. powiększyły się o ok. 5,5 proc. i wyniosły 1,6 mln mkw.

W Krakowie rośnie zainteresowanie najemców nowymi inwestycjami biurowymi, a towarzyszy temu wysoki poziom aktywności deweloperskiej.

Firmy coraz śmielej myślą o relokacjach, szukając nowych funkcjonalności biur w postpandemicznej rzeczywistości.

Według raportu „Office Occupier: Rynek biurowy w Krakowie” firmy doradczej Cresa, wolumen transakcji zawartych między styczniem a wrześniem 2021 r. osiągnął poziom 104.800 mkw., co stanowiło 53,5 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020. Transakcje w Krakowie to aż 28 proc. wolumenu najmu na rynkach regionalnych.

– Kraków jest stabilnym rynkiem biurowym z dużym potencjałem wzrostu i drugim największym po Warszawie ośrodkiem biznesowym w kraju. Nadal przyciąga wielu inwestorów, szczególnie z sektora BPO/SCC, głównie ze względu na duże zaplecze akademickie. Obserwujemy rosnące zainteresowanie najemców nowymi inwestycjami biurowymi, a towarzyszy temu wysoki poziom aktywności deweloperskiej. Ostatni kwartał charakteryzował się zmianą w strukturze popytu, w którym zaczęły przeważać nowe umowy. Firmy szybciej podejmują decyzje dotyczące wynajmu powierzchni i wznawiają procesy dotyczące renegocjacji umów. Ponadto coraz śmielej myślą o relokacjach, szukając nowych funkcjonalności biur w postpandemicznej rzeczywistości – mówi Łukasz Dreger, Senior Associate, Cresa Polska.

W okresie od lipca do września do użytku oddano tylko jeden budynek biurowy – Ocean Office Park A2 (5.200 mkw., Cavatina).

Popyt na biura idzie w górę