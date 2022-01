Kraków, Wrocław i Trójmiasto liderami wśród miast regionalnych pod względem popytu

Popyt w ostatnim roku przekroczył 594 tys. mkw., z czego ponad 67 proc. przypadło na Kraków, Wrocław i Trójmiasto, a jego główną siłą napędową nadal były firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Deweloperzy są aktywni, ale wciąż ostrożnie podchodzą do rozpoczynania nowych inwestycji.

Wysoka dostępność powierzchni w niektórych miastach sprawia, że najemcy mają większe możliwości wyboru.

- Aktywność najemców w regionach, pomimo zmian zachodzących na rynku, utrzymuje się na stabilnym poziomie i ze względu na przewidywany dalszy rozwój firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu nadal będzie wzrastać. Podobnie jak w przypadku stolicy, również na regionalnych rynkach biurowych widzimy wzrost zainteresowania biurami oferującymi zarówno najwyższy standard, jak i nowoczesne rozwiązania technologiczne – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w Newmark Polska.

Na koniec IV kw. 2021 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu największych rynkach regionalnych poza Warszawą przekroczyły 6 mln mkw., natomiast nowa podaż osiągnęła 226,3 tys. mkw.

Wśród największych ukończonych inwestycji w 2021 roku znalazły się: 3T Office Park (38 200 mkw., Gdynia, IV kw.), Nowy Rynek D (35 800 mkw., Poznań, II kw.), Palio A (16 500 mkw., Gdańsk, I kw.), Tertium Business Park III (13 350 mkw., Kraków, II kw.) oraz Krakowska 35 (11 800 mkw., Wrocław, II kw.).

Kraków i Wrocław to pierwsze miasta regionalne w Polsce, których zasoby powierzchni biurowej przekroczyły próg 1 mln mkw. W 2022 r. do ich grona dołączy Trójmiasto. Najmniejsze rynki regionalne to Lublin i Szczecin, które oferują łącznie niecałe 400 000 mkw. Na pozostałe miasta (Poznań, Katowice i Łódź) przypada ok. 30% całkowitych zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej zlokalizowanej w regionach.

Aktywność deweloperów na rynkach regionalnych utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Niemniej jednak wolumen powierzchni biurowej w inwestycjach będących w trakcie realizacji jest o ok. 20 proc. niższy w porównaniu ze średnią za ostatnich pięć lat, wynoszącą ok. 900 tys. mkw. Na koniec IV kw. 2021 r. w budowie pozostawało ok. 740 tys. mkw., z czego 22 proc. było zabezpieczone umowami przednajmu bądź listem intencyjnym. W najbliższych kilku miesiącach rozpoczynanie nowych inwestycji biurowych będzie uzależnione od rozwoju sytuacji makroekonomicznej, a przede wszystkim od aktywności najemców i zgłaszanego przez nich zapotrzebowania.