Krakowska Plaza i warszawskie Atrium czekają na rozbiórkę. Wiemy, co powstanie na ich miejscu

W Strabag unikamy lokowania kapitału w leciwe aktywa, dlatego od początku było jasne, że nie kupowaliśmy galerii Plaza, tylko teren, na którym stoi - tłumaczy Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający Strabag Real Estate w Polsce. Firma czeka na pozwolenie na wyburzenie. To nie jedyna rozbiórka, którą planuje deweloper. Wkrótce w Warszawie spotka to też Atrium International przy ul. Jana Pawła II. W obu inwestycjach powstaną biura i hotel.

W Krakowie na miejscu galerii Plaza powstanie ok. 40-45 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Wszystkie lokale usługowo-handlowe będą w parterach z wejściem od strony ulicy.

Zabudowa terenu po dawnej galerii Plaza prawdopodobnie zostanie rozłożona na etapy, ponieważ na razie nie wiadomo, czy Kraków zaabsorbuje tak dużą podaż biurową od razu.

Pod koniec ubiegłego roku budynek Atrium International przy ul. Jana Pawła II na warszawskiej Woli opuścili wszyscy najemcy, więc jest gotowy do rozbiórki.

Krakowskie centrum handlowe Plaza trafiło do waszego portfela. Zamierzacie je wyburzyć. Działka liczy 80 tys. mkw. To ten metraż was skusił?

Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający Strabag Real Estate w Polsce: Jest to nasz pierwszy projekt poza Warszawą. Dzisiaj bardzo trudno zdobyć tak duży grunt w tak dobrej lokalizacji i w dodatku z wyjątkowym walorem, czyli stawem Dąbskim, który dodaje atrakcyjności działce. Ten zakup jest dla nas dużym sukcesem, ale też wyzwaniem.

Najpierw rozbiórka, potem nowe funkcje. Rynek handlowy się zmienia, poza tym od dawna słyszeliśmy, że galerii handlowych mamy za dużo. Sądzi pan, że takich transformacji będzie coraz więcej?

Tak, ale nie tylko na rynku handlowym. Interwencji potrzebuje większość budynków komercyjnych, które w latach 90. i 2000. były szybko stawiane, żeby nadrobić czas stracony przez dawny ustrój. Obiekty te nie spełniają aktualnie wymogów ani biznesowych, ani funkcjonalnych. Przecież dzisiejsze galerie handlowe to nie tylko handel, ale wiele nowych funkcji, związanych m.in. ze spędzaniem wolnego czasu czy usługami medycznymi. Do tego trzeba dołożyć walkę branży deweloperskiej o redukcję śladu węglowego. Nie wszystkie budynki warto lub da się zmodernizować. W ramach koncernu Strabag unikamy lokowania kapitału w leciwe aktywa, które podważają nasze długoterminowe cele środowiskowe. Ponadto, mamy obowiązek wobec naszych akcjonariuszy, aby nasze inwestycje przynosiły dochód. Dlatego od samego początku było dla nas jasne, że nie kupowaliśmy galerii Plaza, tylko teren, na którym stoi.

Na co pozwala plan zagospodarowania przestrzennego?

Na usługi. Handel zostanie, ale nie będzie dominującą funkcją. Jest to bardzo dobra lokalizacja na biura. Staw Dąbski bardzo ładnie się z nimi skomponuje. Dzięki temu nie będzie to kolejny zamknięty park biznesowy, lecz także otwarty dla lokalnej społeczności teren rekreacyjny. Zbiornika w ogóle nie tkniemy. Współpracujemy z ekspertami, aby odpowiednio zabezpieczyć jakość wód i chronić występujące tu gatunki ryb, roślin i ptaków. Chcemy zachować naturalny charakter tego miejsca. Postaramy się uatrakcyjnić brzegi ławeczkami i małą architekturą oraz dodatkową zielenią zachęcającą do odpoczynku. Mam nadzieję, że staw będzie na tyle dużą atrakcją, że stanie się dla przyszłych najemców naszej inwestycji istotnym czynnikiem w budowaniu wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. W dobie pracy hybrydowej może się okazać, że zielona okolica i kontakt z naturą to silny magnes przyciągający pracowników do biur. A warto pamiętać, że dla liczącego już ponad 4 mln osób pokolenia „Z” czynniki związane z dobrostanem w pracy są niezwykle ważne.

Mieszkań nie możecie tam zbudować?

Nie, ale myślimy o hotelu. Chociażby ze względu na pobliską Tauron Arenę wydaje się to trafiony pomysł. Pracujemy jeszcze nad szczegółową koncepcją, ale jesteśmy przekonani, że jest to dobra lokalizacja biurowa i będzie na nią zapotrzebowanie.

Czy hotel w Krakowie to nie jest ryzykowny pomysł?

Kraków jest specyficznym rynkiem. Rzeczywiście hotelarze mocno ucierpieli na braku zagranicznych turystów, m.in. z USA, Izraela czy Wielkiej Brytanii. Na szczęście ten ruch turystyczny powoli wraca. Poza tym, w Krakowie rzeczywiście jest dużo hoteli, ale małych i głównie w centrum. Brakuje trzygwiazdkowych biznesowych obiektów, które mogą przyjąć większą, zorganizowaną grupę. Dużym atutem nabytej przez nas na Dąbiu nieruchomości jest też obszerny parking. Po wyburzeniu galerii nie zamierzamy robić głębokich wykopów pod podziemny parking, bo nie chcemy zaburzyć warunków naturalnych, w tym stawu. Wykorzystamy istniejący, naziemny. W Krakowie to duża zaleta, zwłaszcza dla przyszłych najemców, którzy mogą mieć liczną flotę samochodową.

Jaki wolumen biur może tam powstać?

Planujemy ok. 40-45 tys. mkw. Wszystkie lokale usługowo-handlowe będą w parterach z wejściem od strony ulicy czy chodnika, żeby korzystali z nich także okoliczni mieszkańcy, których nie brakuje, bo w okolicy jest sporo osiedli mieszkaniowych. Budowę planujemy rozłożyć na etapy, ponieważ na razie nie wiadomo, czy Kraków zaabsorbuje taki metraż od razu. Wsłuchujemy się w sygnały płynące z rynku. Wiemy, że – podobnie jak hotele – krakowskie biura po lockdownach wolniej niż w innych miastach zapełniają się pracownikami. Mam wrażenie, że system home office przyjął się tam lepiej niż gdzie indziej. W Strabag Real Estate jesteśmy jednak przekonani, że wkrótce sytuacja się ustabilizuje. Wypracujemy modele pracy hybrydowej, które nadadzą biurom ważną funkcję integracyjną i społeczną. Wierzymy, że biura jako miejsca spotkań zawsze będą nam potrzebne, tak jak potrzebna jest nam obecność drugiego człowieka.

Jaki jest harmonogram prac. Czy w tym roku coś się wydarzy na placu budowy?

Chcielibyśmy jeszcze w tym roku przystąpić do rozbiórki. Czekamy na pozwolenie. Budowa prawdopodobnie rozpocznie się w 2023 r. i potrwa do 2024/2025 r. Oczywiście to tylko szacunki, ponieważ nie zaczęliśmy jeszcze prac nad projektem budowlanym.

To nie jedyna rozbiórka, jaką planujecie. Wkrótce podobny los spotka biurowiec Atrium International przy ul. Jana Pawła II na warszawskiej Woli?

Tak. Pod koniec ubiegłego roku budynek opuścili wszyscy najemcy, więc jest gotowy do rozbiórki. Posiadamy już na nią pozwolenie. W miejscu po Atrium International powstanie nowoczesna zabudowa biurowo-hotelowa, dzięki czemu maksymalnie wykorzystamy potencjał tej atrakcyjnej działki.

Kiedy rozpoczną się prace na tej działce?

W optymistycznym scenariuszu może uda się zacząć jeszcze w tym roku.