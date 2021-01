Krakowski biurowiec Astris sprzedany

Zespół z Działu Rynków Kapitałowych firmy Knight Frank doradzał sprzedającemu – firmie Astris przy sprzedaży krakowskiego biurowca. Ponadto Knight Frank będzie kontynuował zarządzanie obiektem na rzecz nowego właściciela.

Budynek Astris został oddany do użytku w 2017 roku jako nowoczesy biurowiec klasy A o powierzchni 13,5 tys. mkw. Obiekt jest wynajęty w blisko 100 proc., a jego głównymi najemcami są Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zurich Insurance Group oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Dziękujemy firmie Astris za zaufanie jakim nas obdarzyła wybierając Knight Frank do reprezentacji podczas swojej pierwszej transakcji sprzedaży biurowca, a także obu stronom za profesjonalizm, dzięki któremu udało nam się sprostać wyzwaniom jakie stawiał przed nami rynek w dobie pandemii” – powiedział Krzysztof Cipiur, Dyrektor w dziale Rynków Kapitałowych w Knight Frank. - Jest to nasza czwarta transakcja w Krakowie w ciągu ostatnich dwóch lat. Jest to niewątpliwie dobry sygnał dla rynku, że miasta regionalne pozostają w kręgu zainteresowań funduszy – dodał.

- Jest nam niezmiernie miło, że nowy właściciel obdarzył nas swoim zaufaniem i zdecydował, że zespół Knight Frank będzie kontynuował zarządzanie budynkiem Astris. Wierzymy również, że dotychczasowy proces utrzymywania nieruchomości przyczynił się do sukcesu jego sprzedaży – skomentowała Izabela Miazgowska, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Knight Frank