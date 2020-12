Krakowski biurowiec pod skrzydłami zarządców

Biurowiec .big położony jest przy ulicy Zielińskiego 3 w południowej części Krakowa, w bliskiej odległości do centrum oraz w bezpośrednim sąsiedztwie parku Skały Twardowskiego i zalewu Zakrzówek. To 5-kondygnacyjny budynek biurowy, oferujący łącznie około 10 000 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia. Obiekt zapewnia dostęp do około 5 naziemnych i 125 podziemnych miejsc parkingowych, a także pełną infrastrukturę rowerową. Powierzchnia typowego piętra wynosi około 2100 mkw. Biurowiec posiada certyfikat BREEAM i jest wyposażony we wszelkie nowoczesne rozwiązania techniczne i udogodnienia przewidziane dla tej klasy budynków, m.in. 5 stacji ładowania samochodów elektrycznych.

– .big jest jedenastą przejętą przez Colliers w zarządzanie nieruchomością w tym roku. Tym samym nasze portfolio powiększyło się w 2020 roku łącznie o 236,5 tys. mkw. Obecnie w stolicy Małopolski zarządzamy już 113 300 mkw. powierzchni komercyjnych i planujemy jeszcze bardziej umocnić naszą obecność w tym regonie – mówi Agnieszka Krzekotowska, partner i dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers International.