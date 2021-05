Krakowski biurowiec skusił najemcę z branży nowoczesnych technologii

Poziom komercjalizacji biurowca Mogilska 43 Office w Krakowie osiągnął 98 proc.

Do wynajęcia pozostały ostatnie wolne przestrzenie o powierzchni od ok. 80 do 280 mkw.

Całkowita powierzchnia 8-piętrowego budynku wynosi ok. 12 tys. mkw.

- To kolejna umowa najmu w Mogilska 43 Office podpisana w tym roku, co potwierdza, że rynek nieruchomości biurowych się stabilizuje, a firmy szukają wysokiej jakości przestrzeni, która zachęci pracowników do powrotów do biur. Nasz krakowski biurowiec to najwyższej klasy architektura, połączona z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami podnoszącymi komfort pracy pracowników. Nie bez znaczenia pozostaje również dogodna lokalizacja blisko centrum Krakowa. Serdecznie witamy nowego najemcę i życzymy wielu sukcesów w nowym miejscu – powiedział Jerzy Krogulec, prezes zarządu Warimpex Polska.

Lokalizacja sprzyja biurom

Biurowiec Mogilska 43 Office zlokalizowany jest w dzielnicy Grzegórzki blisko Ronda Mogilskiego, świetnie skomunikowanego z innymi częściami miasta. Liczne linie autobusowe i tramwajowe, w tym również Krakowski Szybki Tramwaj, zapewniają pracownikom szybki i wygodny dojazd do pracy.

Na parterze biurowca funkcjonuje operator przestrzeni elastycznej - Mogilska 43 Cowork - oferujący zróżnicowane powierzchnie do wynajęcia, w tym biura serwisowane dla małych i dużych firm, dedykowane biurka, miejsca typu hot desk oraz różnej wielkości sale konferencyjne.

Do dyspozycji najemców pod budynkiem przygotowano miejsca parkingowe dla ponad 200 aut, a także miejsca postojowe, szatnie i prysznice dla rowerzystów. Biurowiec spełnia wysokie standardy ekologiczne i uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Mogilska 43 Office doskonale wpisuje się w otoczenie i wyróżnia się zróżnicowaną bryłą, dużymi otwieranymi oknami, które odpowiednio doświetlają wnętrza, zielonymi tarasami dostępnymi z biur oraz wydajnym systemem klimatyzacji i wentylacji.