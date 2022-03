Krakowski biurowiec V.Offices w europejskiej eko-czołówce

Znajdująca się w centrum Krakowa inwestycja biurowa V.Offices uznana za najbardziej ekologiczny budynek Europy Środkowej i Wschodniej w konkursie BREEAM Awards. Honoruje on inwestycje zaprojektowane i wybudowane w sposób najbardziej zrównoważony i proekologiczny na świecie.

Krakowski biurowiec V.Offices został uznany za najbardziej ekologiczny budynek Europy Środkowej i Wschodniej w konkursie BREEAM Awards.

W swojej kategorii konkursowej obiekt pokonał trzech rywali z Polski.

W V.Offices zastosowano wiele proekologicznych rozwiązań m.in. energooszczędne windy czy inteligentny system oświetlenia.

V.Offices otrzymał nagrodę BREEAM Regional Award for Central and Eastern Europe podczas gali w Londynie. W konkursie w 13 kategoriach oceniano realizacje komercyjne i publiczne z Europy, Azji i obu Ameryk. W swojej konkurencji V.Offices pokonał trzech rywali z Polski (SKYSAWA budynek B, M1 Łódź oraz M1 Poznań), co pokazuje coraz wyższy poziom świadomości ekologicznej na rynku deweloperskim w naszym kraju.

Inwestorem budynku V.Offices jest AFI Europe Poland, a za jego projekt architektoniczny odpowiada pracownia Iliard Architecture & Interior Design.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Konkurencyjna tylko londyńska siedziba Bloomberg

Nagroda dla najbardziej zrównoważonego budynku Europy Środkowej i Wschodniej jest wyrazem uznania za zdobycie przez V.Offices wiosną zeszłego roku rekordowego w Polsce wyniku certyfikatu ekologicznego BREEAM (98,87% i nota „outstanding" w fazie realizacji inwestycji i przekazania budynku do użytkowania). Budynek uzyskał również drugą najwyższą notę na całym świecie spośród budynków biurowych. W tej kategorii wyprzedza go obecnie jedynie słynna londyńska siedziba koncernu mediowego Bloomberg.

Obiekt o proekologicznych rozwiązaniach

Aby stworzyć maksymalnie zrównoważony obiekt, postawiono w nim w pierwszej kolejności na rozwiązania ograniczające emisje, zużycie mediów i podnoszące komfort użytkowania. Zużycie wody zredukowano o 55,7 proc., emisji CO2 do atmosfery o 34 proc., a pobór energii o 36,4 proc. Źródłem ciepła w budynku jest kotłownia na przyjazne dla środowiska paliwo gazowe, uzupełniona o system dachowych kolektorów słonecznych. Są także nowoczesne, energooszczędne windy oraz strefowany, inteligentny system oświetlenia. To tylko część z zastosowanych w V.Offices rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie na planetę i poprawiających dobrostan jego użytkowników.

Organizatorem BREEAM Awards jest BRE Global. Organizacja opracowała system oceny jakości budynków oraz ich wpływu na środowisko, stosowany w branży deweloperskiej na całym świecie pod postacią certyfikatu BREEAM. To najbardziej miarodajna, prestiżowa i najczęściej używana metoda oceny inwestycji pod kątem proekologiczności na całym świecie.