Iliard Architecture & Interior Design zadomowi się w Globe Trade Centre.

Biuro architektoniczne Iliard Architecture & Interior Design dołączyło do grona najemców budynku Edison, mieszczącego się w kompleksie GTC przy ul. Armii Krajowej w Krakowie.

Iliard zaaranżował już powierzchnię biurową adekwatnie do swoich potrzeb, widząc również dalsze możliwość rozwoju w przyszłości.

Pracownia Iliard Architecture & Interior Design została założona w 2009 roku i w swojej działalności koncentruje się na świadczeniu usług architektonicznych, projektowania wnętrz oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi. Firma specjalizuje się w projektach komercyjnych: hotelach, obiektach biurowych oraz inwestycjach mieszkaniowych. Iliard skupia obecnie około 40 profesjonalistów. Jest akredytowaną firmą do współpracy i projektowania obiektów dla największych sieci hotelowych na świecie, takich jak Radisson Hotel Group, Marriott czy Accor.

Pracownia Iliard Architecture & Interior Design swoje projekty realizuje zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Ostatnim z nich był projekt hotelu Radisson/ Radisson RED na lotnisku w norweskim Oslo. Firma ma również na koncie projekt krakowskiego biurowca V.Offices, który został oceniony jako drugi najbardziej zrównoważony budynek biurowy na świecie według organizacji BRE Global, zajmującej się certyfikacją ekologiczną budynków.

– Jako organizacja potrzebowaliśmy dobrej, nowej przestrzeni do dalszego rozwoju. Zdecydowaliśmy się na najem w budynku Edison ze względu na pozytywne „genus loci”, które posiada to miejsce. Patrzymy na tę zmianę jako na kolejne, potencjalne źródło nowej energii i pomysłów, które będziemy przenosić na nasze projekty – komentuje CEO Iliard, Wojciech Witek.

– Tak wyjątkowy Najemca potrzebował szczególnego biura, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności. Dlatego cieszymy się, że powierzchnia w kompleksie GTC spełniła oczekiwania naszego Klienta – mówi Karolina Słysz, Associate Office Department w Cushman & Wakefield.

– W bardzo krótkim czasie udało nam się przeprowadzić analizę rynku i dzięki sprawnym negocjacjom z Wynajmującym sfinalizować transakcję – dodaje Elżbieta Golik, Senior Negotiator Office Department w Cushman & Wakefield.

Kompleks GTC, już od wielu lat, okazuje się idealną przestrzenią z ogromnym potencjałem. Znajduje się on w bardzo dobrej lokalizacji, kilka minut od centrum Krakowa i najważniejszych dworców, 15 min od międzynarodowego lotniska oraz autostrady A4. Kompleks GTC to cztery budynki biurowe z przestrzenią dopasowaną do potrzeb najemców, o łącznej powierzchni najmu 38 250 mkw. GTC otwiera się na możliwości szybkiego rozwoju firm w ramach jednego kompleksu, a dodatkowymi jego plusami są: dobrze rozplanowane miejsca parkingowe, rowerownia, siłownia, grota solna, restauracje oraz zagospodarowany na przestrzeń do wypoczynku teren zewnętrzny.

– Z radością witamy Iliard Architecture & Interior Design w gronie najemców kompleksu biurowego przy ul. Armii Krajowej w Krakowie – ważnego punktu na biznesowej mapie miasta. Cieszymy się, że tak znamienita firma wybrała na swoją siedzibę budynek z naszej oferty i mamy nadzieję, że spełni on wszystkie jej oczekiwania. W GTC dopełniamy wszelkich starań, aby na bieżąco odpowiadać na potrzeby najemców, zarówno w poszczególnych budynkach, jak i w kontekście rozwoju całego kompleksu, na przykład organizując dedykowane najemcom eventy – mówi Jakub Parys, Leasing Manager, GTC.

