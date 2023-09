2 września zwieńczono tegoroczny sezon letni w Shuvarach Parku. To miejsce integracji społeczności lokalnej w duchu ESG na terenie The Park Kraków, realizowanym przez White Star Real Estate i Cain International.

The Park Kraków integruje lokalną społeczność w duchu zrównoważonego rozwoju.

Rosnąca świadomość ekologiczna i społeczna kształtuje sposoby projektowania przestrzeni miejskich.

Zrównoważone budownictwo jest równie ważne jak inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska czy relacje z otoczeniem.

W prężnie rozwijającym się środowisku biznesowym coraz większe znaczenie mają aspekty zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społeczno-środowiskowej.

Organizowanie wydarzeń kulturalnych, aktywizacja sportowa i inicjatywy charytatywne, a także promowanie aktywnego stylu życia i balansu między czasem wolnym a obowiązkami zawodowymi stanowią istotny element polityki społecznej The Park Kraków.

Po uruchomieniu w 2022 roku strefy relaksu i rekreacji Shuvary Park, inwestycja The Park Kraków wzbogaciła się o miasteczko kontenerowe z barami, food truckami, placem zabaw dla dzieci i miejscem do spędzania wolnego czasu. Zarówno pracownicy kompleksu, jak i mieszkańcy Krakowa – szczególnie Zabłocia i Podgórza – mogą korzystać z boisk sportowych czy stołów do ping-ponga, oglądać seanse w kinie letnim i brać udział w weekendowych wydarzeniach.

Kompleks The Park Kraków stanowi przykład, jak innowacyjne rozwiązania, zaangażowanie społeczne i troska o środowisko naturalne mogą współistnieć harmonijnie, tworząc przestrzeń dla społeczności lokalnych, spójną z duchem ESG. Nasza inwestycja służy integracji mieszkańców oraz pracowników firm naszych najemców i wykracza poza schematy tradycyjnego zaangażowania deweloperów i inwestorów w realizowany projekt biurowy. Frekwencja w Shuvary Park w ciągu ostatnich dwóch sezonów działalności strefy udowodniła, że takie miejsca na mapie Krakowa są potrzebne. A my cieszymy się, że myśląc o najemcach i lokalnej społeczności, wychodzimy poza schematy tradycyjnej działalności biznesowej – mówi Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.

Zrównoważony rozwój na mapie Podgórza

Inwestycje w filar socjalny ESG to niejedyny aspekt zrównoważonego rozwoju w The Park Kraków. Kompleks nie tylko oferuje nowoczesne powierzchnie biurowe z ekologicznymi rozwiązaniami, ale też tworzy przestrzeń sprzyjającą dobrostanowi pracowników. Zastosowanie biophilic design, czyli podejścia projektowego, integrującego naturę w otoczeniu ludzkim, przyczynia się do zwiększenia produktywności, kreatywności oraz poprawy samopoczucia. Cała przestrzeń otaczająca budynki została wyłączona z ruchu samochodowego i zaaranżowana dużą ilością rodzimej zieleni, wpływającej na wzrost bioróżnorodności, elementami wodnymi i materiałami naturalnymi. W ramach projektu zaplanowano schronienia dla ptaków, jeży i owadów. W budynkach wprowadzono również szereg rozwiązań ekologicznych, takich jak m.in. panele fotowoltaiczne, odzyskiwanie wody deszczowej w celu wykorzystania jej do podlewania zieleni czy też zewnętrzne źródełka wody pitnej mające na celu ograniczanie zużycia plastiku.

- Jesteśmy świadomi oczekiwań społecznych względem zrównoważonego rozwoju i podejmujemy konkretne działania, aby budowa i zarządzanie naszymi nieruchomościami było zgodne z aspektami ESG. Nie tylko ze względu na regulacje prawne, ale z potrzeby dbania o naturę i pracowników czy kształtowania najwyższych standardów biznesowych w relacjach z kontrahentami i partnerami. Od lat projektujemy budynki zgodne z certyfikacją BREEAM, aby komfort użytkowników współgrał z troską o zrównoważony rozwój – podsumowuje Agnieszka Wójcicka-Krupa, Sustainability Manager w White Star Real Estate.

