Interkadra zajmie 756 mkw. w kompleksie biurowym Buma Square w Krakowie.

Buma Square oferuje najszerszą różnorodność i elastyczność przestrzeni na krakowskim rynku powierzchni biurowych: dostępne są moduły od 30 do 2 400 mkw. w budynkach A-G.

Biurowiec Buma Square położony jest w jednym z najszybciej rozwijających się rejonów biznesowych w Krakowie, w pobliżu największego centrum handlowego w mieście.

To adres przy ulicy Wadowickiej, obok dużego węzła komunikacyjnego – ronda Matecznego.

Interkadra by Synergie jest częścią Grupy Synergie, piątego co do wielkości w Europie dostawcy usług HR i rekrutacji, działającego w 17 krajach i posiadającego 800 oddziałów.

Buma Square w Krakowie, mat.pras.

Jesteśmy przekonani, że między innymi dzięki dobrej widoczności i dostępności budynku przy wykorzystaniu komunikacji miejskiej Buma Square wspomoże nas w przyciąganiu najlepszych talentów i rozwoju naszego biznesu w Polsce, a jednocześnie zapewni komfortowe środowisko pracy naszym pracownikom - mówi Magdalena Winiarska z Interkadra by Synergie.

- W Buma Square nasi najemcy mają do dyspozycji między innymi nową siłownię, kantynę, centrum medyczne, pocztę, przedszkole oraz liczne punkty handlowe. Nie mam wątpliwości, że bogata oferta budynku, jego wygodna lokalizacja, którą cechuje bardzo dobre skomunikowanie z innymi dzielnicami miasta wspomogą naszego nowego najemcę w rozwoju jego biznesu w Polsce - mówi Michał Orłowski z Revetas Capital odpowiedzialny za wynajem powierzchni w Buma Square.

Biurowcem Buma Square zarządza firma CERES Management Services.

Biurowiec znajduje się w strategicznej lokalizacji, pod adresem Wadowicka 6, w bliskiej odległości od ścisłego centrum Krakowa.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl