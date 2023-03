W krakowskim magistracie odbędzie się 8 marca pierwsze czytanie planu Nowego Miasta - dzielnicy z wieżowcami w rejonie Płaszowa i Rybitw. Przed ratuszem protestować będą przedsiębiorcy. Roszczenia odszkodowawcze wyceniają na grubo ponad miliard zł.

Nowe Miasto, nazywane krakowskim Manhattanem, planowane jest w rejonie Płaszowa i Rybitw, w południowo-wschodniej części Krakowa.

Na terenie przyszłego Nowego Miasta, obszar przemysłowo-usługowy to ponad 300 ha będących w zdecydowanej większości własnością podmiotów prywatnych.

Przedsiębiorcy z Rybitw i Północnego Bieżanowa założyli Klaster Rybitwy-Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, żeby aktywnie przeciwdziałać i protestować przeciwko realizacji planu Nowego Miasta.

Klaster wyliczył ewentualne roszczenia odszkodowawcze działających na terenie przyszłego Nowego Miasta firm na grubo ponad miliard złotych.

Nowe Miasto, nazywane krakowskim Manhattanem, planowane jest w rejonie Płaszowa i Rybitw, w południowo-wschodniej części Krakowa. W przestrzeni o charakterze śródmiejskim będzie możliwa budowa wieżowców do wysokości 150 metrów. Nowoczesne centrum o charakterze śródmiejskim ma pełnić głównie funkcje komercyjne, biurowe, mieszkaniowe.

Biznes wystawiony na żer deweloperów

Przedsiębiorcy z Rybitw i Północnego Bieżanowa zamierzają aktywnie przeciw temu przeciwdziałać i protestować. Założyli Klaster Rybitwy-Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. To w większości firmy z polskim kapitałem, produkcyjne i obsługujące logistycznie procesy wytwórcze lub handlowe.

Zapowiedzi tworzenia dzielnic mieszkalnych o charakterze centrotwórczym w obszarach o innym dotychczas przeznaczeniu, jasno świadczą o tym, że po Rybitwach także inne obszary lokalnego biznesu zostaną wystawione na żer deweloperów - uważa Remigiusz Tytuła, prezes zarządu Klastra Rybitwy-Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Według wyliczeń klastra, przybliżone dochody ze sprzedaży tych firm opiewają na 10 mld zł, zyski do opodatkowania zbliżają się do miliarda, a zatrudnienie to blisko 10 tys. osób.

- Dla magistratu są one mniej istotne niż praca biurowa w outsourcingu usług, oferowana przez zagraniczne korporacje. Zapowiedzi tworzenia dzielnic mieszkalnych o charakterze centrotwórczym w obszarach o innym dotychczas przeznaczeniu, jasno świadczą o tym, że po Rybitwach także inne obszary lokalnego biznesu zostaną wystawione na żer deweloperów - uważa Remigiusz Tytuła, prezes zarządu Klaster Rybitwy-Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Skansen zamiast Manhattanu

Zdaniem protestujących przedsiębiorców, nieprawdą jest to, że lokalny biznes będzie mógł kontynuować swoją działalność na tym terenie.

- Firmy i pracownicy, a także prywatni posiadacze działek, już w dniu wejścia w życie planu zostaną głęboko upośledzeni w możliwości wykorzystania swojej własności. Nie będą mogli czynić żadnych inwestycji rozwojowych, co dla wytwórczości i logistyki jest warunkiem sine qua non pozostania na rynku - wyjaśnia Remigiusz Tytuła.

Magistrat bowiem planuje na samym początku przystąpić do wykupów działek pod drogi i zieleń. Zdaniem przedstawicieli klastra, zdefragmentowane działki staną się niemożliwe do dotychczasowego wykorzystania, tworząc z działających tam firm skanseny.

- Zarówno obniżenie wartości działek przez zmianę ich przeznaczenia z przemysłowej na drogi lub zieleń, jak utrudnienie, bądź zablokowanie funkcjonowania, będzie podstawą do roszczeń odszkodowawczych, które dziś wspólnie wyceniamy na grubo ponad miliard złotych - podkreśla Remigiusz Tytuła.

Prezes klastra przypomina, że obszar przemysłowo-usługowy to ponad 300 ha będących w zdecydowanej większości własnością podmiotów prywatnych.

Kilka miliardów na Nowe Miasto

Jak tłumaczy Remigiusz Tytuła, przez 10 lat od przyjęcia studium, miasto nie przygotowało żadnej alternatywy.

- Nie jest nią wciąż nieprzyjęty plan Kombinat, w którym miasto na działkach należących do Mittala chciałoby umieścić firmy zajmujące się recyklingiem odpadów. Nie jest to Nowa Huta Przyszłości, gdzie miasto posiada ledwie kilkadziesiąt hektarów, z których znaczna część przeznaczona jest pod biurowce - podkreśla Remigiusz Tytuła.

Koszty projektu Nowego Miasta tylko w pierwszych 10 latach, w których miasto skupić się ma nad komunikacyjnym rusztem, przekroczą kilka miliardów złotych – i to nie licząc spraw odszkodowawczych - wylicza Remigiusz Tytuła, prezes zarządu Klastra Rybitwy-Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zdaniem przedstawicieli klastra, ani studium, ani strategia rozwoju nie determinują całkowitej kasacji przemysłu w tym obszarze.

- Wybitni architekci i urbaniści, wskazując na błędy lokalizacji Nowego Miasta m.in. takie, jak: oddalenie od centrum czy umiejscowienie w trudnym geologicznie terenie zmagającym się z podtopieniami, wskazują, że jest możliwy inny plan – godzący interesy miasta, mieszkańców i pracodawców oraz pracowników - podkreśla Remigiusz Tytuła, prezes zarządu Klastra Rybitwy-Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

