Krakowski rynek biurowy trzyma poziom

Do największych transakcji najmu w pierwszej połowie 2020 roku zaliczamy: renegocjację umowy najmu firmy ABB w biurowcu Axis (20.000 mkw.), przednajem 14.500 mkw. przez poufnego najemcę w Tertium Business Park II, umowę przednajmu zawartą przez Lufthansa Global Business Services na 8.300 mkw. w budynku biurowym Wadowicka 3 (budynek B) i renegocjację umowy 8.000 mkw. przez Ericsson w DOT Office E.

- W drugim kwartale 2020 roku w Krakowie mogliśmy zaobserwować wzrost pustostanów oraz spadek nowo wynajętej powierzchni. Ilość powierzchni biurowej w budowie wskazuje jednak, że deweloperzy nie boją się niższego popytu ze strony najemców. Co więcej, utrzymują stawki czynszów na tym samym poziomie. Pomimo że model pracy zdalnej zyskuje na popularności, przyszłość wielu firm będzie jednak budowana w oparciu o miejsca pracy zlokalizowane w nowoczesnych biurowcach. W tym zakresie stolica Małopolski ma już ugruntowaną pozycję najsilniejszego ośrodka outsourcingowego w Polsce i systematycznie przyciąga wielu nowych zagranicznych inwestorów – mówi Karolina Słysz, Doradca, Business Development Coordinator w dziale reprezentacji najemców biurowych Cresa Polska.

Zasoby krakowskiego rynku biurowego wyniosły na koniec pierwszej połowy 2020 r. 1,49 mln mkw. i powiększyły się o prawie 14% względem analogicznego okresu poprzedniego roku. W drugim kwartale 2020 roku w Krakowie oddane do użytkowania zostały trzy budynki biurowe: Tertium Business Park II (13.300 mkw., Buma), Wadowicka 3 bud. B (10.200 mkw., Buma) oraz siedziba LPP przy ul. Bagrowej (9.000 mkw.). Obecnie w trakcie realizacji są m.in. Ocean (Cavatina), High Five 3 (Skanska) i MK29 (Caishen Capital Group). Przy ulicy Saskiej rozpoczęła się również budowa dużego kompleksu The Park (White Star).

- Absorpcja powierzchni biurowej od stycznia do czerwca 2020 r. wyniosła 53.900 mkw. Na koniec czerwca w krakowskich biurowcach pozostawało ponad 164.400 mkw. wolnej powierzchni – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Na koniec drugiego kwartału 2020 roku wskaźnik pustostanów wyniósł 11,1%, co oznacza, że wzrósł on o 1 p.p. w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku. Czynsze wywoławcze pozostają na stabilnym poziomie i wynoszą 13,5-15,5 EUR/mkw./miesiąc w biurowcach wyższej klasy oraz 10,5-13,0 EUR/mkw. w budynkach niższej klasy.