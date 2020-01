Krakowskie Allegro wprowadza się do Business Link

Business Link zyskał nowego najemcę – firmę Allegro. Spółka z początkiem lutego wprowadzi się do krakowskiego biura Business Link High5ive, a dzięki zawartej umowie zyska nowoczesną przestrzeń, która w pełni odpowiada jej bieżącym potrzebom projektowym i operacyjnym.

Business Link zapewni Allegro na wyłączność cały sektor, składający się z ponad 90 stanowisk pracy. Oprócz przestrzeni biurowej pracownicy Allegro będą mogli korzystać również z przestrzeni wspólnych czy kompleksowo wyposażonej kuchni. Podpisana umowa ma charakter terminowy i została zawarta do lipca br., kiedy to spółka planuje przenieść się do nowej lokalizacji docelowej.

Allegro wybrało biuro Business Link na tymczasową lokalizację, ponieważ oferuje wysoki standard pracy w ścisłym centrum miasta, a przy tym daje dużą elastyczność, potrzebną na etapie dynamicznego rozwoju i przeprowadzki z obecnego do docelowego biura.

- Od dłuższego czasu zauważamy wzrost zainteresowania elastycznymi powierzchniami biurowymi o podwyższonym standardzie zarówno wśród średnich firm, jak i dużych, międzynarodowych korporacji. Jako Business Link mamy w swoim portfolio wiele przykładów firm, które podobnie jak Allegro, chcąc zachować określoną płynność realizowanych zadań czy projektów, postanowiły skorzystać z przestrzeni takiej jak nasza – zauważa Maciej Król, Chief Operating Officer w Business Link. – Kluczowymi przewagami, jakie dostrzegamy w przypadku biur Business Link są przede wszystkim wyjątkowy w skali całego rynku standard wnętrz, unikatowy design, najwyższa jakość materiałów wykończeniowych, a także najliczniejsza obsługa w całej branży. Warto również podkreślić, że zarówno za projektem High5ive, jak i naszego poznańskiego oddziału Business Link Maraton stoi Skanska, wykonawca obu tych inwestycji. Dzięki temu oba budynki spełniają najwyższe wymagania pod względem efektywności energetycznej i przyjaznego wpływu na środowisko, co zostało dodatkowo potwierdzone prestiżowym certyfikatem LEED – dodaje.

Business Link High5ive to znajdująca się w bezpośrednim centrum Krakowa, nowoczesna przestrzeń biurowa, która dzięki unikatowej dostępności jest doskonale skomunikowana z pozostałymi częściami miasta. Był to także jeden z czynników, który zadecydował o wyborze oferty Business Link przez Allegro.