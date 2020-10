Krakowskie biura zdają egzamin

- Trzeci kwartał 2020 roku przyniósł znaczące zmiany na rynku biurowym w Krakowie pod względem aktywności najemców. Widocznym trendem były renegocjacje oraz zwiększona liczba ofert podnajmu powierzchni. Niektórzy najemcy, którzy w swoich kontraktach mieli zagwarantowaną możliwość ekspansji, zdecydowali się zrezygnować z tej opcji przy okazji renegocjacji umowy. Chłonność rynku uległa osłabieniu, co przełożyło się na wyższy współczynnik pustostanów. Wiele firm wstrzymało się z decyzją o otwarciu nowego biura w Krakowie do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej związanej z pandemią – mówi Karolina Słysz, Doradca, Business Development Coordinator w dziale reprezentacji najemców biurowych Cresa Polska.

Największe transakcje najmu w 1-3 kw. 2020 roku obejmują: renegocjację umowy najmu firmy ABB w biurowcu Axis (20.000 mkw.), przednajem 14.500 mkw. przez poufnego najemcę w Tertium Business Park II, umowę przednajmu zawartą przez Lufthansa Global Business Services na 8.300 mkw. w Wadowicka 3 (budynek B) i renegocjację umowy 8 tys. mkw. przez Ericsson w DOT Office E.

- Spośród wszystkich rynków regionalnych najwięcej nowej powierzchni biurowej dostarczono od początku 2020 roku właśnie w Krakowie – aż 107.300 mkw. Mimo pandemii to wciąż 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – mówi Iga Kraśniewska, Analityk w dziale badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

W trzecim kwartale br. oddano do użytkowania cztery budynki biurowe: Podium Park B (16.400 mkw., Podium Investment), Zabłocie Business Park B (12.800 mkw., IMS Budownictwo), Unity Centre – Eastern Office Building (7.800 mkw., Eurozone Equity, GD&K Group) oraz Pracownia Podgórze (1.200 mkw., GS). Łącznie nowa podaż wyniosła 38,2 tys. mkw. Zasoby krakowskiego rynku biurowego powiększyły się w ciągu roku o prawie 13% i na koniec trzeciego kwartału 2020 roku wyniosły 1,5 mln mkw.

Absorpcja powierzchni biurowej od stycznia do września 2020 r. wyniosła łącznie 67.700 mkw., a w samym trzecim kwartale – 13.800 mkw. Wskaźnik powierzchni niewynajętej wzrósł na koniec września 2020 roku do 12,4% i był wyższy o 1,3 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 2,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Duży udział w pustostanach miały budynki biurowe oddane do użytku w trzecim kwartale br.

Czynsze pozostają na stabilnym poziomie – od 10 EUR/mkw./miesiąc w południowych częściach miasta do 15,5 EUR/mkw./miesiąc w centralnych lokalizacjach.