Krakowskie biura ze spadkiem zainteresowania o 41 proc.

Wolumen transakcji zawartych na rynku biurowym w Krakowie w całym 2020 roku wyniósł 157.700 mkw., czyli o 41 proc. mniej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku nieznacznie dominowały renegocjacje (46 proc.), następnie nowe umowy (45 proc.) i ekspansje (9 proc.). W okresie od października do grudnia wynajęto 21.500 mkw. Wśród typów transakcji przeważały nowe umowy (56 proc.), natomiast renegocjacje i ekspansje stanowiły odpowiednio 37 proc. i 7 proc.

Według raportu „Office Occupier: Rynek biurowy w Krakowie” firmy doradczej Cresa, wolumen transakcji stanowił 77,4 proc. średniej rocznej z lat 2015-2019. Wśród typów transakcji nieznacznie dominowały renegocjacje (46 proc.), kolejne były nowe umowy (45 proc.) i ekspansje (9 proc.).

- W ubiegłym roku czynsze za nowoczesną powierzchnię biurową w Krakowie pozostały na stabilnym poziomie. Zaobserwowaliśmy jednak zmiany w zakresie elastyczności zawieranych umów najmu, które są coraz częściej podpisywane na krótszy okres, np. trzech lat. Do tej pory standardem był 5-letni okres najmu. Takie umowy są także często spotykane w biurowcach klasy B. Wiele firm, także większych, zaczęło doceniać zalety biur coworkingowych oferujących umowy krótkoterminowe i możliwość wynajęcia biurek czy pokoi w celu realizacji projektów. Dzięki temu mogą dostosować liczbę stanowisk pracy do aktualnych potrzeb – mówi Karolina Słysz, doradca, Business Development Coordinator w dziale reprezentacji najemców biurowych Cresa Polska.

Krakowskie zasoby powierzchni biurowej powiększyły się w ciągu roku o 10 proc. i na koniec czwartego kwartału 2020 roku wyniosły 1,55 mln mkw. W czwartym kwartale oddano do użytku 33.400 mkw. nowej powierzchni biurowej w ramach 4 zrealizowanych inwestycji: Fabryczna Office Park B3 (11.100 mkw., Interbud), trzy budynki wybudowane przez GD&K i Eurozone Equity: Unity Tower (15.600 mkw.) i Unity Square Two (6.300 mkw.) oraz Unity Hotel (powierzchnia biurowa o wielkości 492 mkw.).

Największe transakcje najmu 2020 roku obejmują: renegocjację umowy najmu firmy ABB w biurowcu Axis (20.000 mkw.), przednajem 14.500 mkw. przez poufnego najemcę w Tertium Business Park II, umowę przednajmu zawartą przez Lufthansa Global Business Services na 8.300 mkw. w Wadowicka 3 (budynek B) i renegocjację umowy 8.000 mkw. przez Ericsson w DOT Office E.

- W ubiegłym roku najemcy wynajęli najmniej metrów kwadratowych biur w czwartym kwartale. Jedną z ciekawszych informacji było wejście operatora biur elastycznych Quickwork do powstającego kompleksu Ocean Office Park – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w dziale badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Wskaźnik pustostanów wzrósł w czwartym kwartale do poziomu 14 proc. i był wyższy o 3,3 p.p. względem analogicznego okresu w poprzednim roku oraz o 1,6 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jest to najwyższy wynik tego wskaźnika w historii krakowskiego rynku biurowego. Absorpcja powierzchni biurowej w całym 2020 roku wyniosła łącznie 72.400 mkw., czyli o 36,1 proc. mniej niż rok wcześniej, co było związane z rosnącymi z kwartału na kwartał pustostanami. W samym czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosła 4.700 mkw.

Czynsze pozostają na stabilnym poziomie – od 9 EUR/mkw./miesiąc w południowych częściach miasta do 16 EUR/mkw./miesiąc w centralnych lokalizacjach.