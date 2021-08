Krakowskie biurowce GTC pod skrzydłami C&W

Kompleks biurowy oferuje łącznie ponad 36 900 mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej.

W skład zlokalizowanego w północno-zachodniej części Krakowa parku biurowego wchodzą cztery budynki: Galileo, Newton, Edison oraz Pascal.

Wyróżnia się on ofertą udogodnień dla pracowników i rozbudowaną strefą zieleni przed budynkami.

W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe oraz infrastruktura rowerowa.

- Od wielu lat zajmuję się doradztwem w sektorze nieruchomości komercyjnych, ale sam jestem również wymagającym użytkownikiem biur. Patrzę więc na ten kompleks z dwóch różnych perspektyw. Budynki biurowe GTC przy ul. Armii Krajowej wyróżnia przede wszystkim doskonałe położenie w „zielonej" części miasta oraz bogata oferta udogodnień dla najemców, takich jak nowoczesne centrum konferencyjne, siłownia, promenada z pergolami czy grota solna. Najemcy z pewnością docenią również widok z okien na Kopiec Kościuszki oraz sąsiedztwo Błoń i licznych obiektów sportowych, ponieważ właśnie takie otoczenie tworzy klimat sprzyjający powrotowi pracowników do biur. Zarówno komfort pracy, jak i doskonałe warunki do wypoczynku oraz bogata infrastruktura w samym obiekcie i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, to argumenty, które na pewno przekonają wiele firm do znalezienia tu idealnego miejsca na swoją nową siedzibę - podkreśla Michał Galimski, Partner, Head of Regional Markets, Cushman & Wakefield.

Budynki biurowe wchodzące w skład kompleksu oferują optymalną wielkość piętra, układ umożliwiający elastyczny podział powierzchni, wysokiej klasy materiały wykończeniowe i liczne udogodnienia dla najemców, m.in. 470 stanowisk parkingowych, miejsca dla rowerów, restaurację i kawiarnię, kiosk czy zielone miejsca do odpoczynku przed budynkami. W wyniku modernizacji przeprowadzanych przez właściciela w ostatnim czasie utworzono zielone pergole na zewnątrz, odnowiono lobby recepcyjne oraz wyposażono kompleks w nową siłownie, grotę solną i nowoczesną salę konferencyjną.

