Krakowskie startupy coraz częściej wybierają biura typu flex

Łączny wolumen transakcji najmu w całym 2019 roku wyniósł prawie 266 000 mkw., co jest najwyższą wartością odnotowaną w historii krakowskiego rynku biurowego – to jednocześnie ponad 30% więcej niż wynosi średnia z lat 2015-2019. Wśród dużych transakcji znalazły się zarówno umowy przednajmu, jak i renegocjacje. Największy udział w strukturze popytu miały firmy z sektora bankowego oraz IT.

Do największych transakcji najmu w 2019 roku zaliczamy: wynajęcie 19 300 mkw. w Fabryczna Office Park przez firmę UBS, renegocjację 17 100 mkw. przez Motorola Solutions Systems w parku biurowym Green Office, wynajęcie 16 000 mkw. przez Sabre w biurowcu Tischnera Office, a także renegocjację umowy najmu firmy Akamai Technologies obejmującej 11 200 mkw. w Vinci Office Center.

– W Krakowie coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się biura typu flex. Są one alternatywą dla standardowych 5-letnich umów najmu i umożliwiają najemcom dostosowanie okresu umowy do swoich indywidualnych potrzeb. Popyt na tego typu biura widoczny jest zwłaszcza wśród start-upów, które będąc w początkowej fazie rozwoju, nie są w stanie precyzyjnie określić swojego docelowego zapotrzebowania na wielkość biura. Na krakowskim rynku biurowym widoczny jest wysoki popyt na powierzchnie w budynkach, które mają zostać oddane do użytkowania w 2020 roku – mówi Karolina Słysz, Doradca w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska. – Większe firmy, które podjęły decyzję o przeprowadzce na koniec 2019 roku, nie mogły liczyć na duży wybór dostępnej od zaraz lub w krótkim czasie powierzchni. Brak równowagi pomiędzy popytem a podażą w Krakowie utrzyma się jeszcze przynajmniej do końca 2020 roku – dodaje ekspertka.

W czwartym kwartale 2019 roku w Krakowie oddane do użytkowania zostały aż 4 budynki biurowe o łącznej powierzchni 69 000 mkw. Jednym z nich jest budynek Tischnera Office (33 000 mkw., Cavatina), który należy do największych budynków biurowych w Krakowie oraz oferuje ponad 2600 mkw. zielonych tarasów oraz patio.

Absorpcja powierzchni biurowej w całym 2019 roku wyniosła ponad 113 000 mkw., czyli o ponad 27% mniej niż rok wcześniej. Było to spowodowane głównie bardzo niską absorpcją w trzecim kwartale, która wyniosła zaledwie 8000 mkw.

- Wskaźnik pustostanów na koniec czwartego kwartału 2019 roku wyniósł 10,7%, czyli był o 2,1 p.p. wyższy w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 roku. Ma to związek z nową podażą, która na koniec 2019 roku była ponad dwukrotnie większa niż rok wcześniej. W związku z utrzymującym się dużym zainteresowaniem najemców powierzchniami biurowymi przewidujemy, że w 2020 roku wskaźnik ten się obniży - mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Czynsze pozostają na stabilnym poziomie i wynoszą 13,5-15 EUR/mkw./miesiąc w biurowcach wyższej klasy oraz 10-12,5 EUR/mkw. w budynkach niższej klasy.