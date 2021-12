Kredyty na finansowanie nieruchomości w 2021 r. zyskały na znaczeniu

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. łączny wolumen inwestycji na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej wyniósł 4,9 mld euro. fot. SHutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 07 gru 2021 09:32

Obecna sytuacja spowodowana pandemią ma duży wpływ na perspektywę tworzenia portfela kredytowego oraz skłonność do finansowania inwestycji na rynku nieruchomości. W porównaniu do wyników zeszłorocznego badania, można zaobserwować nie tylko ciągłe zainteresowanie finansowaniem projektów ze stabilnymi przepływami, ale również większą skłonność banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do finansowania nowych inwestycji nieruchomościowych – wynika z raportu KPMG pt. „Property Lending Barometer”.