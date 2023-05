Krakowska inwestycja Ghelamco jest już na ostatniej prostej. KREO zaoferuje przyszłym najemcom ponad 24 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej.

Zdjęte rusztowania odsłoniły elewacje z piaskowca, które nawiązują do tradycji architektonicznych Krakowa.

Wokół budynku trwają prace brukarskie i sadzenie zieleni.

W środku trwają zaś prace wykończeniowe nad przestrzeniami wspólnymi.

Kraków, napędzany potencjałem absolwentów najlepszych uczelni wyższych w kraju, nieustannie się rozwija, stając się dla inwestorów niezwykle atrakcyjnym rynkiem. - KREO doskonale odpowiada na te potrzeby – nowoczesnego, zrównoważonego biznesu – zapewniając swoim użytkownikom najwyższy komfort pracy dzięki wykorzystaniu inteligentnych i zielonych rozwiązań zgodnych z wymogami ESG – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

Biurowiec zlokalizowany przy ulicy Wadowickiej 12 wyróżnia elegancka, ponadczasowa architektura, która wpisuje się w tradycje architektoniczne Krakowa, m.in. dzięki zastosowaniu na elewacji piaskowca oraz pionowych okien z podziałami. Za projekt odpowiada krakowska pracownia architektoniczna Q-arch.

KREO dostarczy najemcom łatwe w aranżacji biura o powierzchni piętra ponad 2,7 tys. mkw. Użytkownicy samochodów skorzystają z ponad 300 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz dodatkowych 24 miejsc przed biurowcem. W środku przewidziano również stacje do ładowania samochodów elektrycznych.



Zaletą najnowszej krakowskiej inwestycji Ghelamco jest również jej lokalizacja. Położenie KREO zachęca jednocześnie do korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów – dojazd do Starego Miasta zajmuje nie więcej niż 15 minut.



