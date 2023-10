KREO, najnowsza inwestycja Ghelamco w Krakowie, otrzymała pozwolenie na użytkowanie. Na najemców czeka tu ponad 24 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Zlokalizowany przy ulicy Wadowickiej 12 KREO charakteryzuje ponadczasowa architektura, wpisująca się w tradycje Krakowa, a zarazem innowacyjne rozwiązania.

Na 9 kondygnacjach budynek oferuje najemcom łatwą w aranżacji nowoczesną przestrzeń biurową o powierzchni piętra ponad 2,7 tys. mkw.

Za jego projekt odpowiada krakowska pracownia architektoniczna Q-arch.

Lokalizacja KREO pozwala na łatwy i szybki dostęp do ścisłego centrum miasta, jak również do jego historycznych dzielnic, takich jak Kazimierz czy Stare Podgórze. Zachęca to do korzystania z rozwiniętej komunikacji miejskiej i rowerów. Dla rowerzystów przygotowano dedykowany parking na ponad 70 jednośladów, a także prysznice oraz szafki. Z kolei użytkownicy samochodów mogą skorzystać z ponad 300 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz dodatkowych 24 miejsc przed biurowcem, a także stacji do ładowania aut elektrycznych. Zaletą budynku jest też przestronny taras na dachu, z którego rozciąga się wspaniały widok na panoramę Krakowa i Wawel, a także duża ilość zieleni.

KREO w Krakowie. Fot. Mat. pras.

KREO jest idealnym miejscem dla ambitnych, prężnie działających firm, dla których liczy się innowacyjność, kreatywność i zrównoważony rozwój. Za jego ponadczasowymi, kamiennymi elewacjami kryje się najnowocześniejsza przestrzeń biurowa w Krakowie, którą potwierdzą prestiżowe certyfikaty SmartScore i WiredScore. To największa nasza inwestycja w Krakowie, z której jesteśmy dumni i z radością oddajemy ją do użytku – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

KREO w Krakowie. Fot. Mat. pras.

Zapewnienie użytkownikom KREO optymalnego środowiska pracy możliwe będzie dzięki wdrożeniu wewnątrz budynku autorskiego systemu Signal OS opracowanego przez Ghelamco. Zintegruje on wszystkie systemy budynkowe w jeden analityczny, który w czasie rzeczywistym monitoruje, gromadzi i ocenia dane z całego obiektu.

KREO w Krakowie. Fot. Mat. pras.

jako pierwszy deweloper w Europie Środkowo-Wschodniej będzie certyfikować swoją regionalną inwestycję w systemie SmartScore. Dodatkowo, jako pierwszy w Krakowie,zostanie też oceniony pod względem zaawansowania technologicznego przez zespół certyfikujący WiredScore. Podczas tego procesu zostaną przeanalizowane rozwiązania w odniesieniu do dwóch głównych kryteriów – technologii funkcjonalnych, mających wpływ na komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, a także fundamentów technicznych, takich jak łączność cyfrowa, zarządzanie i bezpieczeństwo cybernetyczne.

KREO będzie również certyfikowany w prestiżowych systemach BREEAM i WELL, które świadczą o ekologicznym charakterze budynku i poziomie komfortu jego użytkowania. Pełne przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami potwierdzi z kolei certyfikat „Obiekt bez barier”.

