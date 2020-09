KROSS stawia na elastyczne rozwiązania w Business Link Astoria

Business Link zapewni firmie KROSS nowoczesną przestrzeń, z której spółka będzie korzystała w rotacyjnym modelu dostępu do miejsc pracy – łącząc pracę zdalną z możliwością pracy z biura. Nowa formuła pozwoli nie tylko maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby powierzchni biurowej, ale stanowi też realną oszczędność – niezależnie od mniejszej ilości fizycznych biurek, wciąż ta sama liczba zatrudnionych osób będzie mogła skorzystać z dostępu do miejsca pracy w nowej, elastycznej odsłonie. Oprócz przestrzeni biurowej, pracownicy marketingu, sprzedaży zagranicznej, e-commerce czy satysfakcji klienta polskiej marki rowerowej, będą mogli również skorzystać z pozostałych, ogólnodostępnych udogodnień dostępnych w Business Link Astoria, w tym przestrzeni wspólnych czy kompleksowo wyposażonej kuchni. Dzięki temu firma istotnie ograniczy koszty administracyjne związane z obsługą użytkowanej dotąd powierzchni biurowej.

– Ostatnie miesiące pokazały, że sytuacja na rynku elastycznych powierzchni biurowych zmierza w kierunku stabilizacji. Wielu naszych klientów przedłuża umowy, ale zyskujemy także nowych najemców. Ogromny udział w utrzymaniu i rozbudowie portfolio ma elastyczność naszej oferty, w tym niezwykle popularnym w ostatnim czasie model rotate. To właśnie ten aspekt okazał się efektywnym rozwiązaniem dla firmy Kross, która zdecydowała się na przeniesienie części zespołów i projektów kreatywnych do naszej warszawskiej lokalizacji Business Link Astoria – zauważa Jakub Bartoszek, szef sprzedaży Business Link.



Jak dodaje, kluczową przewagą Business Link jest przede wszystkim wysoki standard – zarządzania lokalizacjami, obsługi, użytych materiałów oraz co jest istotne szczególnie dzisiaj – bezpieczeństwa, które zapewniamy naszym klientom.



- Jesteśmy głęboko przekonani, że wszystkie te aspekty przełożą się na korzystny dla Kross wynik i szczególnie w dobie pandemii będą wspierały naszego nowego klienta w umacnianiu jego pozycji, w tym także w kontekście budowania marki pracodawcy – uzupełnia.



Elastyczność zarówno trybu, jak i miejsca pracy to aspekty, z którymi firma KROSS mierzyła się już na długo przed pandemią, prowadząc operacje zarówno w Warszawie, jak i w biurze przy fabryce w Przasnyszu. Sytuacja spowodowana koronawirusem istotnie przyspieszyła ten proces i jednocześnie udowodniła, że wdrożone dotąd przez KROSS rozwiązania okazały się skuteczne – zdalny model organizowania spotkań niemal całkowicie zastąpił tradycyjny, a narzędzia wspierające pracę członków zespołów rozproszonych w różnych oddziałach firmy, znacząco poprawiły ich efektywność i mobilność.

