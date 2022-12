Trzymanie monet i stablecoinów na kryptowalutowym koncie oszczędnościowym daje zarabiać na przechowywaniu. Teraz Nexo rozszerza możliwości inwestowania w kryptowaluty.

Nexo to globalnie działająca platforma aktywów cyfrowych.

Ministerstwo Finansów zarejestrowało Nexo jako dostawcę usług wirtualnych aktywów Virtual Assets Service Provider (VASP).

Nexo widzi potencjał polskiej przestrzeni zasobów cyfrowych.

Chce pomóc w adopcji kryptowalut dzięki pakietowi produktów 360 stopni.

Nexo - globalna platforma aktywów cyfrowych - dostała zgodę na prowadzenie swoich usług w Polsce.

Ministerstwo Finansów zarejestrowało Nexo jako dostawcę usług wirtualnych aktywów Virtual Assets Service Provider (VASP).

Dostrzegamy potencjał polskiej przestrzeni zasobów cyfrowych i cieszymy się, że możemy rozszerzyć zorientowane na użytkownika rozwiązania Nexo w tym kraju. Formalna relacja z Ministerstwem Finansów w Polsce sygnalizuje nasze zaangażowanie w branżę i aktywne zaangażowanie w organy regulacyjne — powiedział współzałożyciel Anthony Trenchev.

Działająca od kilku lat platforma Nexo służy do kupowania, wymiany i przechowywania cyfrowych środków - kryptowalut.

Pozwala też na zaciąganie pożyczek natychmiastowych, które zabezpiecza depozytami kryptowalutowymi dłużnika. Teraz już nie ma on przymusu sprzedaży bitcoina, kiedy są mu potrzebne środki pieniężne.

W podobnym celu Nexo wprowadziło Nexo Card - kartę powiązaną z bezpłatną linią kredytową.

Analogicznie jak pożyczki natychmiastowe, narzędzie pozwala płacić bez sprzedawania cyfrowych aktywów w postaci krypto walut.

Nexo Card akceptuje 92 mln punktów handlowych na świecie.

Zdaniem władz spółki ​​rejestracja firmy w Polsce to naturalny krok na drodze ekspansji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Potencjał Polski jako centrum kryptowalut i kluczowego regionalnego centrum finansów cyfrowych jest niezaprzeczalny. Wykorzystanie kryptowalut w kraju podwoiło się od 2019 r., a miasta takie jak Olsztyn wdrażają rozwiązania blockchain w swojej infrastrukturze - podała firma.

Zdaniem NEXO Polska jest jednym z nielicznych krajów, które określają swoje standardy regulacyjne dotyczące operacji kryptowalutowych.

To zdaniem firmy podkreśla progresywne podejście do finansowania blockchain.

Nexo ma na celu wykorzystanie tego potencjału i pomoc w adopcji kryptowalut dzięki pakietowi produktów 360 stopni - podała firma.

W ostatnim czasie Nexo zakupiło nowy biurowiec w Sofii, stolicy Bułgarii, gdzie planuje w 2023 roku kontynuować rozbudowę lokalnego personelu.

Nexo dysponuje licencją na:

zarządzanie rachunkami klientów,

przechowywaniem,

transakcjami.

To pozwala firmie na świadczenie usług związanych z pośrednictwem w wymianie walut wirtualnych i fiducjarnych metod płatności - poinformowało biuro prasowe Nexo.

Nexo ma już portfolio ponad 50 globalnych licencji.

Ekspansja w Polsce to kontynuacja wieloletnich działań na rynku kryptowalut FinTech.

Nexo wychodzi z USA i stawia na Europę

O planowanej ekspansji na rynku europejskim firma poinformowała w kilka dni po podaniu informacji o wycofaniu się z działań na rynku amerykańskim.

Nexo podjęło decyzję o wycofaniu oferty na swoje produkty i usługi z USA w wyniku serii pozwów przeciwko firmie. Wniosło je do sądu osiem stanów, wśród których znalazły się min. Kalifornia i Vermont.

We wrześniu skierowały one do sądu wnioski przeciwko podmiotowi Grupy Nexo. Zarejestrowana na Kajmanach firma miała mieć niezarejestrowane, oprocentowane konta kryptograficzne.

Nexo poinformowało, że w odpowiedzi na zarzuty regulatorów podjął znaczące wysiłki w celu dostarczenia wymaganych informacji i proaktywnego dostosowania swojej działalności. Mimo to dialog spółki ze stanowymi i federalnymi organami regulacyjnymi działającymi w Stanach Zjednoczonych - jak podano - znalazł się w impasie.

Nexo:

Nexo to wiodąca, światowa, regulowana instytucja finansowa, zajmującą się aktywami cyfrowymi.

Misją firmy jest maksymalizacja wartości i użyteczności aktywów cyfrowych, osiągana poprzez kompleksowe pakiety produktów, obejmujących zaawansowane rozwiązania handlowe dla klientów: detalicznych: Nexo Pro i klientów instytucjonalnych: Nexo Prime.

Zapewniają:

agregację płynności z wiodących platform,

efektywne podatkowo aktywa - zabezpieczone linie kredytowe,

wysokodochodowy produkt typu Earn Interest, z najwyższej klasy ubezpieczenie powiernicze i zabezpieczenia klasy wojskowej platformy Nexo i portfela.

Na początku 2022 roku przedsiębiorstwo uruchomiło swoją spółkę inwestycyjną Nexo Ventures, która obecnie może pochwalić się ponad 60 spółkami portfelowymi.

Od 2018 roku platforma świadczy profesjonalne usługi finansowe w sferze aktywów cyfrowych.

Korzysta z doświadczenia FinTech z technologii blockchain.

Nexo pozwala wykorzystać wartości leżące u podstaw aktywów kryptograficznych, tworząc nowy system finansowy.

Nexo przetworzył ponad 100 miliardów dolarów. Obsługuje aktywa dla ponad miliona klientów NEXO w ponad 200 krajach.

SOFIA (Bułgaria), 12 grudnia (SeeNews)

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl