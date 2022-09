Coraz niższa stopa bezrobocia, rosnąca inflacja, powszechna praca zdalna i elastyczność pracy – to wszystko wywróciło zasady panujące na rynku pracy do góry nogami. O jego wyzwaniach i przyszłości rozmawiali uczestnicy Property Forum 2022.

W poszukiwaniach pracownika nie wystarczy ogłoszenie o pracę, liczy się obecność w social mediach, utrzymywanie zainteresowania firmą czy zatrudnienia z polecenia.

Zjawiskiem, o którym coraz częściej się mówi na rynku pracy, jest tzw. quiet quitting. Firmy radzą sobie z nim m.in. poprzez możliwość zmiany działu lub projektu.

Pracownicy wybierają pracę nie tylko pod kątem tego, co chcą robić, ale także w jakim środowisku będą ją wykonywać.

Po inwazji Rosji na Ukrainę polski rynek pracy stracił pracowników budów, dostęp do deweloperów, a także zasobów pracowników IT.

Jeżeli w Polsce nie zadbamy o dobrze ułożoną politykę migracyjną i łatwiejsze procedury, będziemy się borykać z dużym niedoborem pracowników.

Pracodawcy oczekują dłuższego niż 14-dniowy okresu wejścia w życie nowych przepisów kodeksu pracy.

Rynek pracownika

Uczestnicy Property Forum 2022 dyskutowali m.in. na temat trendów rządzących obecnym rynkiem pracy. Rozmówcy podkreślali, że to pracodawca musi podjąć wysiłek znalezienia odpowiedniego kandydata i przekonania go swoją „ofertą”.

– Dzisiaj wszyscy mówimy o tym, że to my poszukujemy pracownika, wychodzimy na te rogatki i próbujemy go złapać. Czy jest ciężko? Bezrobocie jest 3-proc. - tłumaczył Paweł Panczyj, Strategy and Business Development Director, ABSL.

- Tak naprawdę nie ma ludzi bezrobotnych w Polsce. Mało jest ludzi, być może oprócz tych z najniższym wykształceniem lub bez wykształcenia, którzy muszą coś robić. Reszta ludzi idzie według kryterium: czego szukam w pracy. Liczą się jasna ścieżka rozwoju, ciekawi ludzie, z którymi będzie pracował i ciekawe projekty - dodał.

Paweł Panczyj, Strategy and Business Development Director, ABSL

Jak podkreślała Kinga Marczak, dyrektor operacyjny, Personnel Service, kluczowe jest, żeby dotrzeć do kandydata. Deloitte dowodzi w badaniach, że 80 proc. osób w Polsce z wyższymi kompetencjami chce zmieniać lub rozważa zmianę pracy. - Umiejętność z jednej strony zabezpieczenia jasnych ścieżek rozwoju, przytrzymania kompetencji, zasobów organizacji, a z drugiej strony umiejętność budowania employee value proposition, czyli zaproszenia tych osób, które są na rynku w umiejętny sposób do organizacji, wyjścia im naprzeciw jest bardzo ważna. – podkreślała.

Gdzie firmy szukają pracowników? Zwykłe ogłoszenie o pracę coraz częściej już nie wystarcza.

– Oczywiście rekrutujemy nieustannie. Pomaga nam w dalszym ciągu dobre postrzeganie branży i firmy IKEA. Natomiast obserwujemy też, że aktywność zawodowa w poszukiwaniu nowego miejsca pracy zdecydowanie słabnie. Co robić? Myślę, że być wszędzie tam gdzie są kandydaci, działać w tych miejscach, w tych zasobach które są dostępne. Czyli poprzez pracowników jako ambasadorów, poprzez sklepy, w których klienci robiąc zakupy mogą też zobaczyć, że to jest miejsce pracy, ale też działać w social mediach, niekoniecznie nawet samymi ogłoszeniami o pracę, ale pokazując jak się w IKEA pracuje. To są podstawowe rzeczy, które trzeba robić, aby utrzymywać zainteresowanie firmą, docierać do tych, którzy nie myśleli wcześniej o pracy z nami, a teraz się zainteresują – relacjonowała Edyta Gradkowska, Recruitment Delivery Manager, IKEA.

Edyta Gradkowska, Recruitment Delivery Manager, IKEA

Z kolei Marta Stafecka, HR Business Partner, VELUX podkreślała rolę poleceń pracowników. – Cenionym źródłem pozyskiwania pracowników są rekomendacje naszych pracowników. Posiadamy program, w którym nasi pracownicy mogą zarekomendować koleżankę czy kolegę do pracy. Niezwykle nam się to sprawdza, mamy zespoły, które są niemalże w całości zrekrutowane na tej zasadzie – przekonywała, podkreślają, że obecnie to po stronie pracodawcy znajduje się przysłowiowa "piłeczka" i to on musi wykonać krok w przód do pracownika. - Oczywiście my także poszukujemy intensywnie na zewnątrz – zarówno pracowników blue collars, jak i white collars. Jesteśmy obecnie w internecie, w social mediach, tam gdzie są nasi kandydaci. Aktywnie ich poszukujemy sami, bo faktycznie jest tak, że kandydatów aktywnie poszukujących pracy jest coraz mniej i to my musimy ich znaleźć – mówiła.

Kompetencje w cenie

Pracodawcy już od wielu lat borykają się z problemem braku talentów. Według raportu ManpowerGroup "Niedobór talentów", 7 na 10 firm w Polsce ma trudności w obsadzaniu stanowisk pracownikami o pożądanych kompetencjach. W związku z tym coraz więcej dużych firm inwestuje w szkolenie pracowników wewnątrz organizacji.

Na znaczeniu zyskuje reskilling.

– W IKEA od wielu wielu lat stawiamy na uwalnianie rozwoju wewnątrz organizacji. Jest możliwość przebranżowienia się, poznania przede wszystkim swoich talentów i podążania zielona ścieżką, w zgodzie z tym, gdzie jest motywacja, chęć spróbowania czegoś nowego. Myślę, że w sytuacji, kiedy działa taka możliwość, ludzie nie zmieniają firmy, a budują swoje kompetencje i poszerzają horyzonty – mówiła Edyta Gradowska.

Joanna Kucharska, HR Subject Matter Expert, Sii Poland próbowała rozprawić się z mitami towarzyszącymi zawodom z branży IT. – Reprezentuję branżę IT i w mojej branży pewnym problemem jest to, że ludzie na rynku nie wiedzą, jakie są zawody w IT, na czym polega praca testera, analityka biznesowego. Nie mają świadomości, że nie trzeba kończyć studiów informatycznych, żeby w tej branży się zaczepić – wyjaśniała.

O braku pożądanych kompetencji jako o problemie podnoszonym często przez członków Stowarzyszenia Pracodawcy RP mówiła Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy, Pracodawcy RP. – Wiele firm zwraca uwagę, że powinniśmy bardziej angażować się w etap edukacji, przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy – mówiła Katarzyna Simienkiewicz.

Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy, Pracodawcy RP

Ekspertka kwestionowała jednak praktyczność tego typu zachowań, zwracając uwagę na dużą dynamikę rynku pracy i zmieniające się potrzeby pracodawców. – Czy tak naprawdę jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że firma, która potrzebuje pracowników, będzie tych pracowników potrzebować za trzy lata, czyli tyle, ile trwa proces nauki w szkole zawodowej? – pytała.

Zwracała uwagę, że problemy, które aktualnie istnieją na rynku pracy, mają bardzo złożoną strukturę: ekonomiczną, społeczną, demograficzną. - To pracodawcy muszą wymyślać rozwiązania, gdyż są odpowiedzialni za swoje zakłady pracy. Dotarcie z tymi problemami do decydentów i podjęcie kolejnych kroków ma niestety charakter wtórny i często dokonywany z opóźnieniem – konkludowała.

A co z motywacją? Czyli sposoby na cichą rezygnację

Zjawiskiem, o którym coraz częściej się mówi na rynku pracy jest tzw. quiet quitting, czyli cicha rezygnacja, która objawia się brakiem zaangażowania w obowiązki zawodowe i wykonywanie tylko niezbędnego minimum. Dotyka przede wszystkim młodych pracowników. Prelegenci próbowali zdiagnozować jego podłoże i znaleźć remedium.

– Myślę, że musimy zacząć się zastanawiać i jak zmienić, i jak stworzyć tę wartość pracy dla pracownika, a nie opakowywać jej benefitami i wellbeingiem. Co z tego, że zaproponujemy pracownikom masaże, jak dalej będzie miał od 9 do 17 spotkanie za spotkaniem i o 17 będzie "wypruty jak gąbka"? Ten masaż nic mu nie da – przekonywała Joanna Kucharska.

– Nowe pokolenie ma inne wartości, napatrzyło się na rodziców, którzy jeżdżą dobrymi samochodami, ale wpadają w depresję. Którzy pracowali po godzinach po to tylko, żeby szef ich zauważył, a jak skończyli 50 lat, to zostali wyrzuceni na bruk. Zastanówmy się, jak przeorganizować naszą pracę – postulowała.

Joanna Kucharska, HR Subject Matter Expert, Sii Poland, HR Influencer Think Tank Member, Leaders' Mentor & Trainer

Paweł Panczyj zwracał uwagę, że satysfakcjonująca, motywująca praca musi dać pracownikowi coś więcej.

– W czasie pandemii z Krakowa wyjechało 50 proc. pracowników z naszego sektora. Z Wrocławia - tylko 10%. Powód? Do Wrocławia przyjeżdżano jako do miejsca, w którym warto mieszkać, a do Krakowa jak do miejsca, w którym jest dobra praca. To jest podpowiedź dla wszystkich, którzy tworzą otoczenie biznesowe. Nie sprzedawajcie tylko pracy, ale miejsce, gdzie można się rozwijać – zachęcał.

Joanna Kucharska zwracała uwagę na wartość możliwości zapewnienia pracownikowi zmiany otoczenia, projektu czy specjalizacji. – Nasi pracownicy mają możliwość korzystania z opcji "job changer". Pracownik może zgłosić chęć zmiany stanowiska, projektu, albo stwierdzić, że chce zmienić managera, lokalizację, dział – wyjaśniała.

Polaryzacja rynku pracy

Ekspert Prawa Pracy, Katarzyna Siemienkiewicz przypomniała, że procedury opracowane w dużych firmach i korporacjach często nie mają racji bytu w mniejszych, borykających się ze zgoła innymi problemami niż najwięksi rynkowi gracze.

– Większość pracodawców w Polsce stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Te firmy dotykają zupełnie inne problemy, niż te, o których tutaj rozmawiamy – zauważała. - To pytanie do naszych decydentów, czy tę polaryzację będziemy utrzymywać kosztem wzmacniania nowoczesnych inwestycji i technologii i w jaki sposób nasz system socjalny będzie wspierał tych, którzy nie mają ani kwalifikacji, ani dostępu, ani kompetencji, żeby stać się częścią udziału w procesie nowoczesnych inwestycji – zaznaczała.

Migranci szansą na znalezienie pracownika?

Czy ukraińscy Uchodźcy poprawili sytuację na rynku pracy? Jak zauważył Paweł Panczyj, 51 proc. osób, które przyjechały z Ukrainy po 24 lutego, to osoby niepełnoletnie. 73 proc. to kobiety, matki z dziećmi. Jednocześnie niektóre branże – takie jak chociażby branża budowlana – straciły wielu ukraińskich pracowników.

– To z czym się mierzmy dzisiaj to odpływ mężczyzn, dramatyczna walka headhuntingowa o mężczyznę – mówiła Kinga Marczak.

Kinga Marczak, dyrektor operacyjny, Personnel Service

Ekspertka z Personnel Service opowiadała o tym, jak zmieniło się w jej firmie dostarczanie zasobów ludzkich z Ukrainy po 24 lutego, czyli po napaści Rosji na Ukrainę. – Kiedyś klient mówił: potrzebuję 400-500 osób, głównie mężczyzn, ze względu na polskie normy bhp. Teraz jak klient przychodzi z zapytaniem o mężczyzn, już nie rozmawiamy o warunkach placowych, ilości godzin, całej tej otoczce operacyjnej czy ramowo-biznesowej. Pierwsze pytanie dotyczy tego, jak możemy tę prace poukładać, tak żeby mogły być też panie, jak ułożyć kwestie kwaterunków, noclegów, jak wygląda sytuacja w okolicznych szkołach. Cała logistyka i operacje wokół zapewniania ciągłości dostarczania zasobów ludzkich, właśnie z Ukrainy, się przewartościowała i skomplikowała – mówiła Kinga Marczak.

Problem utraty pracowników zza wschodniej granicy nie dotyczy jednak wyłącznie pracowników na budowach. - Straciliśmy również dostęp do deweloperów, a także zasobów pracowników IT, których pozyskiwaliśmy ze wschodu – wyliczała Marczak, przestrzegając również, że rynek Europy Zachodniej niebawem może dostrzec potencjał migrantów z europejskiego kręgu kulturowego i po nich sięgnąć, pogłębiając jeszcze bardziej niedobory pracowników na polskim rynku. – Pojawi się u nas dziura, czyli niedobór rąk do pracy. Polityka migracyjna jest bardzo istotna dla nas strategicznie i ułożenie jej mądrze leży w polskiej racji stanu – podkreślała.

Kinga Marczak krytykowała również biurokrację towarzyszącą zatrudnianiu pracowników z innych lokalizacji, jak Azja czy Afryka Północna, podkreślając korzyści płynące z ich zatrudnienia.

Co dalej z pracą zdalną? Nowe przepisy zaskoczą pracodawców?

Dyskusja o współczesnym rynku pracy nie mogła się odbyć bez komentarza na temat szumnie zapowiadanych zmian w kodeksie pracy i przepisów regulujących między innymi pracę zdalną.

– To będzie niezwykle istotne dla pracodawców, żeby mieli możliwość rzetelnego przygotowania się do wprowadzenia tych przepisów – podkreślała Marta Stefacka.

Marta Stafecka, HR Business Partner, VELUX

Eksperta wyraziła również nadzieję na elastyczność nowych przepisów. – Spodziewamy się, że ten model pracy nadal będzie się zmieniał – mówiła.

W dyskusji udział wzięli:

Edyta Gradkowska, Recruitment Delivery Manager, IKEA

Joanna Kucharska, HR Subject Matter Expert, Sii Poland, HR Influencer Think Tank Member, Leaders' Mentor & Trainer

Kinga Marczak, dyrektor operacyjny, Personnel Service

Paweł Panczyj, Strategy and Business Development Director, ABSL

Marta Stafecka, HR Business Partner, VELUX

Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy, Pracodawcy RP

Anna Sołomiewicz, dziennikarka, PropertyNews.pl

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl