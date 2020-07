Kryzys szansą dla elastycznego podejścia do nieruchomości

Utrzymanie bezpieczeństwa w budynkach musi być najwyższym priorytetem dla każdego zespołu zarządzającego nieruchomościami. Dlatego utrzymanie w bezwzględnej czystości miejsc o dużym natężeniu ruchu jest kluczowe. Częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchni znacznie wzrosła. Stworzy to potrzebę stałego monitorowania przestrzeni, w celu optymalizacji takich usług. Zarządzający będą mogli wykorzystać w tym celu zarówno informacje z inteligentnego systemu BMS, jak i z innych źródeł np. dedykowanych sensorów lub innych urządzeń, które pomogą w takich działaniach.

Kolejnym wyzwaniem, przed którym stoją zarówno właściciele budynków, jak i sami najemcy jest bezpieczeństwo pracowników w strefach wspólnych oraz w samych biurach.

- Zdajemy sobie sprawę z ogromnego wyzwania, jakim jest przygotowanie odpowiedniej strategii obejmującej wszystkie wytyczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom po ich powrocie do biur. W związku z tym przygotowaliśmy przewodnik dotyczący ponownego zajmowania powierzchni biurowych. W ten sposób wspieramy naszych klientów w przygotowaniu strategii minimalizacji ryzyka, a także w opracowaniu procedur i wytycznych dotyczących dostosowania powierzchni biurowej do nowych wymogów bezpieczeństwa” – mówi Neil McLocklin, partner w Knight Frank, szef działu Doradztwa Strategicznego EMEA.

Nawet gdy sytuacja już się ureguluje, konieczne będzie stałe monitorowanie kwestii bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie danych, a nie tylko czynnika ludzkiego np. pracowników ochrony.

Doświadczenie najemcy i komunikacja

W kwestii kreowania doświadczenia najemców właściciele nieruchomości, a także zarządcy mają do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości. Łatwym do wdrożenia rozwiązaniem są aplikacje budynkowe, które pozwalają zarządcom na bieżąco informować pracowników najemców o tym, co się dzieje w budynku. Przykładem takiej aplikacji jest rozwiązanie Spaceflow.

- Zarządzający mogą informować najemców o wielu kwestiach np. przekazywać informacje dotyczące zasad korzystania z budynku, statusu sprzątania powierzchni wspólnych, wprowadzonych środków ostrożności, a także dzielić się dobrymi radami na temat tego, co powinni robić sami użytkownicy, aby zachować bezpieczeństwo w biurze – mówi Lukas Balik, dyrektor generalny i współzałożyciel Spaceflow. - Dzięki aplikacji Spaceflow zarządcy nieruchomości mogą korzystać z istniejących szablonów wiadomości, stworzonych przez zespół Spaceflow, ale mogą również tworzyć własne posty oraz wysyłać specjalne powiadomienia z ważnymi informacjami – dodaje Lukas Balik.

