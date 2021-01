Krzysztof Misiak, Cushman & Wakefield: 2021 rok będzie poligonem nowych rozwiązań na rynku nieruchomości komercyjnych

W najbliższych miesiącach biura czekają zmiany, a retail będzie lizać rany. Co się zdarzyło w 2020 roku i co czeka rynek nieruchomości w 2021 roku - o tym Krzysztof Misiak, dyrektor polskiego oddziału Cushman & Wakefield.

Biura zaliczane są do sektorów rynku nieruchomości, na których doszło do największych zmian. - Podczas pierwszego lockdownu obserwowaliśmy bardzo nerwowe reakcje, duży wzrost udziału pracy zdalnej oraz pierwszą falę decyzji o drastycznym ograniczaniu najmu powierzchni biurowej - mówi Krzysztof Misiak, dyrektor polskiego oddziału Cushman & Wakefield. Z biegiem czasu sytuacja i punkt widzenia firm uległ zmianie. - Praca zdalna zostanie z nami na dłużej, jej wskaźniki wzrosną prawdopodobnie dwukrotnie w stosunku do stanu przed pandemią, natomiast na rynku będziemy mieć do czynienia z hybrydowym modelem pracy.

Zeszły rok upłynął również pod znakiem krótkoterminowych przedłużeń umów najmu, który dla dużych organizacji była jednym ze sposobów "kupowania czasu". - Zaczęliśmy zastanawiać się nad przyszłym kształtem i funkcjami biura - mówi Krzysztof Misiak. - Krótkoterminowe przedłużenia pozwalają firmom zyskać czas na podjęcie finalnych decyzji. - Z kolei dla części właścicieli, w szczególności dużych funduszy, 2020 i wprowadzenie elastycznych rozwiązań były okazją do budowy lub poprawy relacji z najemcami.

Szef Cushman & Wakefield w Polsce zwrócił również uwagę na poziom pustostanów i niskie obłożenie biurowców. - Niskie obłożenie budynków będzie miało wpływ na kondycję najemców z sektora usług oraz całego otoczenia biznesowego wokół biurowców - podsumowuje.

Podsumowując sytuację na rynku handlowym, Krzysztof Misiak wskazał na drastyczne zmiany nastrojów. - Lockdown, zwolnienia z płatności czynszów i związany z tym antagonizm w relacjach pomiędzy wynajmującymi i najemcami nie sprzyjały poprawie sytuacji. Kolejne miesiące przyniosły następne zmiany: od otwarć i poprawy wyników po kolejny lockdown. Obiekty dwukrotnie przeszły ten sam cykl. Biorąc pod uwagę silną zależność centrów od rozporządzeń "covidowych", liczymy na to, że sytuacja będzie się stabilizować - mówi i zastrzega, że nie spodziewa się w obecnej chwili wielu nowych inwestycji czy ekspansji najemców. - W 2021 roku w retailu będziemy "lizać rany". Na pewno dojdzie do przetasowań - podsumowuje.

Z kolei na rynku magazynowym 2020 był rokiem bardzo intensywnej i ciężkiej pracy. - Mieliśmy do czynienia z firmami, które bankrutowały, czy odwołanymi transakcjami, jednak ogromny skok e-commerce zasłonił wszystkie negatywne skutki pandemii - mówi Krzysztof Misiak. - Potwierdziła się również słuszność strategii funduszy, które zdywersyfikowały portfel pomiędzy aktywa handlowe, biurowe i magazynowe, a z punktu widzenia agencji aktywność w różnych liniach biznesowych daje odporność na zachwiania rynkowe.