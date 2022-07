Krzysztof Misiak, Cushman & Wakefield: Popyt na nieruchomości w Polsce ostygł, ale nie zamarł









Autor: PropertyNews.pl/aw

Dodano: 22 lip 2022 11:38

Na rynku nieruchomości dochodzi do przetasowania we wszystkich sektorach - niezależnie od tego, czy są to budynki w planach, w realizacji czy już istniejące - uważa Krzysztof Misiak, dyrektor zarządzający polskim oddziałem Cushman & Wakefield.