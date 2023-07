18-19 września spotykamy się w Warszawie na kolejnej edycji Property Forum. Jednym z tematów, o których chcemy rozmawiać z ekspertami, będą zmiany trendów, także w szerszej perspektywie tworzenia wielofunkcyjnych przestrzeni. Co wiemy o mixed-use?

Jednym z tematów paneli w czasie tegorocznego Property Forum będą inwestycje mixed-use.

Z Krzysztofem Sakierskim, dyrektorem działu Strategic Consulting w Savills, rozmawiamy o inwestycjach w przestrzenie wielofunkcyjne.

- Zdarzają się lokalizacje, gdzie funkcjonalna monokultura może mieć sens. Biorąc jednak pod uwagę spadającą podaż gruntów, które mogą być zagospodarowane jednokierunkowo, projekty mixed-use cieszą się coraz większą popularnością - ocenia Krzysztof Sakierski. Dodał, że w tym kierunku idą także oczekiwania konsumentów.

- Najważniejsze jest tworzenie konstruktywnej synergii między funkcjami w tego typu projektach - zauważył także ekspert Savills dodając, że w tym obszarze spore zadanie do odrobienia czeka przy współpracy z architektami.

W tworzeniu kultury mixed-use wykraczającej poza pojedyncze projekty, coraz większe oświadczenie zdobywają od kilku lat także inwestorzy, którzy mają coraz więcej przykładów takich realizacji w Polsce.

Krzysztof Sakierski zwrócił uwagę na rosnące zainteresowanie rewitalizacjami obiektów o charakterze zabytkowym, które można wykorzystać do tworzenia przestrzeni wielofunkcyjnej.

Przy okazji takich inwestycji pojawia się także stosunkowo nowy trend w polskich warunkach: konsultacje społeczne. Nie chodzi tu o fasadowe rozmowy lub marketingowe hasła, ale realne spotkania ze społecznością lokalną i inwestowanie w jakość, w tym w elementy ESG i inne, które wcale nie muszą burzyć budżetów realizacji.

- ESG nie jest tylko widzimisię, które ma ograniczyć ryzyko prawne pod kątem realizacji inwestycji. Jeśli jesteśmy w stanie zrobić w projekcie coś, co nie będzie miało istotnego wpływu na budżet, który potrafi iść w dziesiątki milionów euro - to dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Dlaczego mielibyśmy nie przejść od "obojętne" do "super"? - pyta retorycznie ekspert Savills.

Z Krzysztofem Sakierskim rozmawiamy także o popycie na inwestycje mixed-use, o uwarunkowaniach społecznych i przestrzennych, o podaży gruntów pod takie realizacje - i nie tylko.

Zapraszamy do obejrzenia całości rozmowy:

