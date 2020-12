Krzysztof Witkowski, Virako: Po pandemii będziemy drugi raz cieszyć się nowym biurem

Za dwa miesiące będziemy obchodzić pierwszą rocznicę otwarcia części biurowej Monopolis, ale tak naprawdę na pełnych obrotach mogliśmy pracować raptem kilka miesięcy. Nasi najemcy także pracują w większości zdalnie, dlatego jedyną pozytywną konsekwencją tej sytuacji jest fakt, że gdy wrócimy po pandemii do pracy, będziemy drugi raz cieszyć się nowym biurem – tłumaczy Krzysztof Witkowski, prezes Virako.

Czy Monopolis miało okazję już skorzystać z pozytywnego wpływu nagrody MIPIM Awards 2020? Otrzymaliście ją 15 września, właściwie tuż przed wybuchem drugiej fali pandemii.

Krzysztof Witkowski, prezes Virako: Już latem Monopolis cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzięki nagrodzie oczywiście zyskaliśmy większą popularność. Jeszcze we wrześniu odwiedziło nas sporo zorganizowanych grup turystycznych. Jednak rzeczywiście, ta radość nie trwała długo, bo w drugiej połowie października ruch się wyciszył.

Najlepszy projekt mixed use na świecie – taki tytuł zobowiązuje. To chyba znaczy, że teraz Monopolis jest najnowszą wizytówką Łodzi?

Zdecydowanie tak się się dzieje, choć to zapewne długi proces i na taką ocenę przyjdzie jeszcze czas. Podczas paryskiej gali wiele osób gratulowało nam wspaniałego projektu. Niewątpliwie nasza inwestycja w jakimś stopniu przyczyniła się – przynajmniej w gronie międzynarodowych inwestorów – do wzrostu rozpoznawalności miasta. Wiele osób na targach zapowiedziało, że po pandemii z przyjemnością przyjedzie do Łodzi.

Być może znajdą się również inwestorzy, którzy nie boją się dużych projektów rewitalizacyjnych, bo takich Łódź chyba najbardziej potrzebuje?

Tak, ale na szczęście jest ich coraz więcej. Tych lokalnych i tych międzynarodowych. Virako przed laty zrealizowało Faktorię, pierwszy projekt rewitalizacyjny w mieście, ale też unikatowy w skali kraju. Jest też Manufaktura zrealizowana przez Apsysa. Echo rozpoczęło budowę Fuzji. Na pewno kolejni inwestorzy są bardzo potrzebni do projektów pofabrycznych, ale warto też zwrócić uwagę na łódzkie kamienice secesyjne. Są piękne, lecz mocno zaniedbane. Gdyby pojawili się inwestorzy chętni na ich renowację, miasto wreszcie mogłoby pokazać swój urok.

1

2

3

4

5