Kto stoi za śmiałym projektem deweloperskim w Katowicach?

Nowy Wełnowiec to wielki projekt zakładający powstanie zupełnie nowej dzielnicy zlokalizowanej pomiędzy al. Wojciecha Korfantego i ul. Konduktorską w Katowicach. Za realizację miastotwórczej inwestycji odpowiadają cztery firmy i - pośrednio - trzy osobowości świata biznesu i polityki: były prezydent Katowic - Piotr Uszok, współzałożyciel Maspexu - Krzysztof Pawiński oraz twórca spółki deweloperskiej Capital Park - Jan Motz.

Koncepcja autorstwa pracowni JEMS Architekci (projektantów, m.in. katowickiego Międzynarodowego Centrum Kongresowego) zakłada rewitalizację 25 ha, na terenach po byłych Zakładach Metalurgicznych Silesia. Za kwestie związane z oczyszczaniem (remediacją) gruntów odpowiada spółka Investeko.

Przypomnijmy, nowa dzielnica w Katowicach będzie miejscem otwartym, zaplanowanym w sposób zrównoważony, w którym ruch samochodów zostanie usunięty z przestrzeni publicznej. Planowane jest ok. 270 tys. m w. naziemnej powierzchni użytkowej, w tym największą część zajmą mieszkania. Pozostała powierzchnia zostanie przeznaczona na biura, edukację, gastronomię, handel, usługi i kulturę. Aż 56 proc. powierzchni będą stanowiły tereny zielone. Szacunkowe koszty realizacji inwestycji to ponad 2 mld zł. Spółka będzie starała się o kredyt bankowy niezbędny do sfinansowania inwestycji po opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego tj. w latach 2023 -2024. Realizacja projektu została podzielona na siedem etapów.

Za zarządzanie inwestycją odpowiada Eko-Bryza, którą kieruje Piotr Uszok, były prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014. Piastując urząd zmienił miasto przemysłu kopalnianego w ośrodek słynący ze Strefy Kultury.

Jak sam twierdzi, za czasów jego prezydentury miasto rozwijało się głównie w kierunku południowym. - Takie były wybory inwestorów i deweloperów. Obecnie Katowice prężnie rozwijają centrum - mówił Piotr Uszok. - Na przestrzeni lat mieliśmy do czynienia z dysharmonią rozwojową miasta. Czas, aby to wyrównać. Projekt Nowego Wełnowca jest odpowiedzią na to wyzwanie.

Udziały w spółce Eko-Bryza posiada, m.in. Krzysztof Pawiński - przedsiębiorca i współzałożyciel jednej z największych firm spożywczych w Europie – Maspexu Wadowice. Firma powstała w 1990 roku, początkowo zajmowała się konfekcjonowaniem kakao DecoMorreno oraz zabielacza do kawy Coffeeta. Dziś produkty Maspex powstają w 15 zakładach i trafiają do ponad 60 krajów na całym świecie. Do koncernu należą marki: Tymbark, Lubella czy Kubuś.

Partnerem strategicznym przedsięwzięcia odpowiedzialnym za nadzór deweloperski została firma inwestycyjna Grupa Capital Park. Deweloper znany jest ze spektakularnej rewitalizacji jaką jest Fabryka Norblina w Warszawie. Założycielem i prezesem zarządu grupy jest Jan Motz. Swoją działalność biznesową rozpoczął w Stanach Zjednoczonych, gdzie od połowy lat 80. ubiegłego stulecia budował osiedla mieszkaniowe i luksusowe rezydencje. Po powrocie do kraju, razem z bratem założył Call Center Poland, a następnie utworzył Grupę Capital Park, przez którą inwestował w Polsce środki brytyjskiego funduszu Patron Capital Limited. Dziś portfel Capital Park obejmuje nieruchomości o łącznej powierzchni 213 tys. mkw. i wartości rynkowej 1,8 mld zł, z czego 79 proc. stanowią nieruchomości zlokalizowane w Warszawie.

