Który coworking zwycięży w plebiscycie Prime Property Prize 2020? Oto nominacje

Worko

Worko to elastyczna przestrzeń coworkingowa w projekcie Promenady Wrocławskie, w budynku Zita i jednocześnie polska marka, za którą stoi wrocławska spółka Vantage Development.

Tétris stworzył dla nowej marki koncepcję architektoniczną i odpowiadał za prace w zakresie design + build, mając na uwadze to, jak przyjazna przestrzeń wpływa na efektywność, pomysłowość oraz dobre samopoczucie użytkowników. Koncepcja nawiązuje do sieci rzek Wrocławia. Stylizowane na rzeki korytarze kierują ruchem do rozlokowanych „na brzegach” zielonych wysp – pokoi. Dalej rzeka płynnie przechodzi w plaże będące miejscem relaksu i pracy w zaciszu.

CitySpace

CitySpace jest częścią Echo Investment i jednym z największych operatorów biur elastycznych w Polsce. Dostarcza nowoczesne rozwiązania w zakresie biur serwisowanych, coworkingu i biur wirtualnych. Centra CitySpace działają w 10 lokalizacjach w 5 miastach: w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Biura są dopasowane do potrzeb różnych branż i zarządzane tak, aby firmy mogły skoncentrować się na pracy. Operator wybiera wysokiej klasy kompleksy biurowe w dogodnych lokalizacjach.

W pierwszym półroczu 2020 r. CitySpace powiększył powierzchnię o ponad 3,2 tys. mkw. – najbardziej w kompleksie O3 Business Campus w Krakowie. Poza tym rozbudowuje centra w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Rozkwit rynku biur elastycznych sprawia, że grono najemców CitySpace stale się powiększa. Należą do nich m.in. Pro Progressio oraz Duco. Na dziś operator dysponuje 2,3 tys. miejscami pracy na blisko 18 tys. mkw. powierzchni elastycznej.

