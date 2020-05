.KTW I gotowe na powrót do biur

.KTW I gotowe na powrót pracowników do biur. fot. TDJ Estate









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 28 maj 2020 14:24

W ostatnich tygodniach większość najemców .KTW I wdrożyła plany ciągłości działania (BCP) i pracowała w trybie zdalnym. W biurowcu przebywało ok. 20 proc. spośród wszystkich regularnych użytkowników. Teraz firmy przygotowują się na powrót do biur. Inwestor, we współpracy z zarządcą obiektu, wdrożył szereg środków ochrony, które mają pomóc w bezpiecznym funkcjonowaniu rezydentów w „nowej normalności”.