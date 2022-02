.KTW I ponownie z certyfikatem WELL Health-Safety Rating

W grudniu 2020 roku .KTW I jako pierwszy biurowiec w Polsce uzyskał certyfikat WELL Health and Safety Rating, stworzony przez International WELL Building Institute jako odpowiedź na zagrożenie wywołane COVID-19.

TDJ Estate, jako inwestor, a zarazem użytkownik kompleksu .KTW I, w ten sposób potwierdził, że oferowane powierzchnie biurowe cechują się najwyższą jakością.

WELL Health-Safety Rating to system certyfikacji opracowany przez IWBI (International WELL Building Institute) jako odpowiedź na zagrożenie COVID-19. Koncentruje się na zdrowiu i bezpieczeństwie ludzi przebywających i pracujących w budynkach. Jest przyznawany istniejącym obiektom na podstawie gruntownej analizy parametrów decydujących m.in. o stopniu ryzyka rozprzestrzeniania się chorób oraz komforcie pracy w obiekcie.

O zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa użytkownikom biurowca oraz zadbaniu o ich dobrostan, firma pomyślała już na etapie projektowania budynku, wdrażając innowacyjne rozwiązania i procedury.

Specyfiką certyfikacji WELL Health and Safety jest to, że oczekuje ona od certyfikowanego obiektu ciągłej dbałości o najwyższe standardy związane z zapewnieniem zdrowego środowiska pracy i udoskonalania wdrożonych procedur, a co za tym idzie jest przyznawana jedynie na rok. Dlatego też z początkiem 2022 roku obiekt .KTW I poddał się ponownej ocenie. Również tym razem jednostka certyfikująca nie miała żadnych wątpliwości, iż .KTW I w pełni zasługuje na miano „zdrowego” budynku i po raz kolejny zdecydowała się przyznać mu ocenę WELL w zakresie tworzenia zdrowej i bezpiecznej przestrzeni pracy oraz zarządzania obiektem .KTW I, tym samym odnawiając certyfikat na kolejny rok.

