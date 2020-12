.KTW I z antycovidowym certyfikatem

Biurowiec .KTW I, zlokalizowany w centrum Katowic, jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat stworzony przez International WELL Building Institute. Dokument ten dowodzi, że budynek został doskonale przygotowany do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz że wdrożono w nim szereg rozwiązań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników, wpływających na ich dobrostan.

WELL Health-Safety Rating to system certyfikacji opracowany przez IWBI (International WELL Building Institute) jako odpowiedź na zagrożenie COVID-19. Koncentruje się na zdrowiu i bezpieczeństwie ludzi przebywających i pracujących w budynkach. Jest przyznawany istniejącym obiektom na podstawie gruntownej analizy parametrów decydujących m.in. o stopniu ryzyka rozprzestrzeniania się chorób oraz komforcie pracy w obiekcie. Ocenie poddawane są przede wszystkim urządzenia i instalacje budynkowe, protokoły z ich konserwacji, zasady operacyjne oraz plany awaryjne na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

- Proces certyfikacji .KTW I rozpoczęliśmy we wrześniu. Wraz z zespołem zarządzającym budynkiem przeanalizowaliśmy możliwości spełnienia poszczególnych kryteriów WELL Health-Safety Rating. Już wtedy okazało się, że wiele z wymaganych rozwiązań funkcjonuje w biurowcu, a w przypadku kilku potrzeba jedynie nieznacznego dostosowania procedur - komentuje Aleksandra Prawda, LEED Team Lead, Green Building Specialist, WELL AP, LEED AP ID+C, Fitwel Ambassador w JW.+A. - Warto podkreślić, że certyfikat został przyznany już po wstępnej ocenie dokumentacji. To jednoznacznie potwierdza, że .KTW I jest obiektem, w którym bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są traktowane priorytetowo - dodaje.

.KTW I został doceniony m.in. za efektywne i kompleksowe procedury sprzątania i czyszczenia, w tym regularną dezynfekcję budynku przy zastosowaniu bezpiecznych dla użytkowników środków czystości. Pozytywnie oceniono także działania w zakresie utrzymania prawidłowego funkcjonowania instalacji wentylacji i klimatyzacji, które zapewniają wysoką podaż i jakość powietrza wewnątrz obiektu oraz minimalizują możliwość rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii, ze względu na pracę tylko w świeżym powietrzu. Do otrzymania certyfikatu przyczyniło się również przygotowanie budynku i pracowników na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych. Wprowadzenie planu ciągłości działań, zapewnienie zasobów awaryjnych i opracowanie planu zdrowego powrotu do biur stanowiły adekwatną odpowiedź na wymagające kryteria certyfikacji.

Certyfikat WELL Health-Safety Rating przyznawany jest na okres jednego roku, po którym konieczna jest ponowna weryfikacja procedur i odnowienie certyfikatu.

Jednocześnie trwa proces budowy drugiej fazy kompleksu. Biurowiec .KTW II w 2022 roku dostarczy na rynek blisko 40 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w sąsiedztwie katowickiej Strefy Kultury. Będzie najwyższym budynkiem biurowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w którym również zaprojektowano nowoczesne systemy i instalacje zgodne z certyfikacją WELL.