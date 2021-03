.KTW sięgnął nieba. Nad najwyższym budynkiem śląskiej metropolii zawisła wiecha

– Przy tworzeniu .KTW II, najwyższego budynku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, współpracujemy z około 20 partnerami zatrudniającymi łącznie ponad 300 pracowników. To dzięki ich profesjonalnemu podejściu i dobrej komunikacji wymagający proces budowlany przebiega zgodnie z harmonogramem i, mimo trwającej pandemii, bez opóźnień – mówi Piotr Sołtysik, Senior Project Manager w TDJ Estate. – Zawieszenie wiechy symbolizuje ukończenie ważnego etapu inwestycji, dla nas to dobry moment do wyrażenia podziękowania dla całego, zaangażowanego zespołu – dodaje.

Konstrukcja .KTW II jest już gotowa. Przy realizacji tego etapu inwestycji zużyto 22 tys. m3 betonu i 3750 ton stali zbrojeniowej. Biurowiec zostanie oddany do użytku na przełomie I i II kwartału 2022 roku i dostarczy na rynek 42 tys. m kw. powierzchni biurowo-usługowej w sąsiedztwie katowickiej Strefy Kultury. .KTW II mierzy 133 metry, ma 31 kondygnacji nadziemnych i trzy kondygnacje podziemne. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Medusa Group.

Budowa jednej kondygnacji .KTW II trwała średnio 8-9 dni. Charakterystyczne przewieszenia konstrukcji widoczne są między 8. a 9. piętrem oraz między 19. a 20. piętrem. Pierwsza bryła .KTW II jest węższa o ok. 3 m i dłuższa o ok. 8 m od analogicznego segmentu w .KTW I. Takie same wymiary mają podstawy pozostałych dwóch „kostek” .KTW II.

Obecnie trwają prace z zamknięciem korony – belki obwodowej na poziomie +33. Kontynuowany jest montaż szklanej elewacji powyżej 25. piętra. Kondygnacja techniczna (piętro 19.) wykończona zostanie czarną siatką cięto-ciągnioną, podobnie jak obudowa dachu technicznego.

– Finalizujemy przetarg na wykonawcę robót wykończeniowych. Trwają prace w maszynowni chłodu na kondygnacji technicznej oraz roboty w szachtach mechanicznych i elektrycznych powyżej poziomu +20. W tym samym czasie montujemy drzwi szachtów elektrycznych i mechanicznych na kondygnacjach 1-10 oraz balustradę na piętrze 9. – dodaje Urszula Batkiewicz, Project Manager w TDJ Estate.

Procedura przetargowa na budowę .KTW II wystartowała w kwietniu 2019 r. Montaż żurawi wieżowych rozpoczął się w połowie października 2019 roku, a docelowe prace w listopadzie tego roku. Na początku 2020 zamontowano samoprzestawny system deskowania, który usprawnił budowę konstrukcji żelbetowej, dzięki czemu przestawienie deskowania trzonu o jedną kondygnację wyżej dla pojedynczej sekcji trwało tylko dwie godziny. .KTW II jest pierwszym budynkiem w Katowicach, w którym zastosowano tę technologię. W kwietniu 2020 rozpoczęto montaż elewacji, a w kolejnych miesiącach także osłon przeciwwiatrowych ozdobionych muralem wykonanym przez śląskich artystów z kolektywu NIETAK. Budowa konstrukcji .KTW II jest właśnie finalizowana.

.KTW II jest najwyższym budynkiem biurowym na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.W trakcie budowy otrzymał certyfikat BREEAM Interim Design Stage na poziomie Excellent. Na etapie projektowania zadbano także o wdrożenie nowoczesnych systemów i instalacji zgodnie z certyfikacją WELL Health-Safety Rating.