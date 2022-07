LKQ Europe przedłuża umowę najmu w kompleksie biurowym .KTW w Katowicach.

Począwszy od 2023 roku spółka będzie kontynuować rozwój swojego Centrum Innowacji i Usług w wyższym biurowcu.

Tym samym stawia następny krok w realizacji strategii ukierunkowanej na rozbudowę i umacnianie pozycji rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

LKQ Europe to wiodący dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i przemysłowych w Europie. Jest spółką zależną LKQ Corporation, największego na świecie podmiotu zajmującego się recyklingiem samochodów. LKQ Corporation obecnie kieruje do ponownego użycia ponad 90% materiałów z pojazdów wycofanych z eksploatacji – tylko w 2021 amerykańska spółka, notowana na giełdzie NASDAQ, sprzedała 14 milionów części samochodowych z recyklingu.

LKQ Europe, z oddziałami w ponad 20 krajach, w których zatrudnia około 26 tys. osób, od 2011 roku zaopatruje w produkty 100 tys. niezależnych warsztatów samochodowych. Spółka jest główną siłą napędową transformacji na rynku motoryzacyjnym w Europie, przodując w zakresie cyfryzacji i elektryfikacji, a tym samym umożliwiając swojej firmie i klientom zapewnienie zrównoważonej, bezpiecznej i przystępnej cenowo mobilności dla wszystkich, dziś i w przyszłości.

Firma obecna jest w Katowicach od sierpnia 2021 roku. Centrum Innowacji i Usług to nowoczesny hub, który odpowiada za operacje administracyjne, rozwój cyfrowy i IT. Obecnie zajmuje 450 mkw. elastycznej i w pełni dostosowanej do potrzeb pracowników przestrzeni, jednak LKQ Europe od początku planowało powiększenie biura. Teraz ten plan wchodzi w życie – spółka zajmie na drugim i trzecim piętrze .KTW II powierzchnię pięć razy większą niż obecnie. Nie tylko zapewni to pracownikom komfortowe warunki, lecz także pozwoli spółce na dalszy rozwój.

.KTW utrzymuje zaufanie najemcy. Fot. mat. pras.

– Katowice, z nowoczesną infrastrukturą i dynamicznym rozwojem, są idealnym miejscem do pozyskiwania międzynarodowych talentów. Jestem przekonany, że LKQ Europe już jest częścią historii sukcesu tego miasta. Budynek .KTW był dla nas naturalnym wyborem – nie tylko ze względu na doskonałą lokalizację, lecz także jego oddziaływanie na środowisko. Z niecierpliwością czekamy na przeprowadzkę do nowego biura, dzięki której będziemy mogli jeszcze bardziej efektywnie wdrażać naszą strategię, związaną z digitalizacją i innowacjami. Do 2024 roku planujemy rozbudować nasz zespół do 250 osób, które będą wspierać biznes i naszych klientów w całej Europie. Szukamy najlepszych specjalistów, którym możemy zaoferować nowoczesną, służącą współpracy przestrzeń i międzynarodowe środowisko pracy – mówi Scott Bamber, Managing Director, Centrum Innowacji i Usług LKQ.

Zgodnie z nową umową, LKQ Europe pozostanie w .KTW II przez kilka lat. Nowa powierzchnia jest obecnie w budowie i została zaprojektowana przy silnym wsparciu Colliers. Zespół ekspertów z nowej platformy Colliers Define zaprojektował biuro, korzystając z niedawno wdrożonej nowej identyfikacji wizualnej LKQ Europe. Projekt jest już w fazie realizacji i będzie dostosowany do elastycznego i opartego na współpracy środowiska pracy.

– Katowice to miasto doceniane przez inwestorów oraz dynamicznie rozwijające się i odnoszące sukcesy firmy. LKQ Europe jest tego doskonałym przykładem. Proces wyboru powierzchni biurowej prowadzony był z pełnym zaangażowaniem ekspertów z naszej nowej platformy Colliers Define, którzy odpowiadają za projekt architektoniczny i nadzór nad wykonaniem nowej przestrzeni biurowej. Dziękujemy LKQ za zaufanie i powierzenie nam tego ważnego projektu – mówi Barbara Pryszcz, dyrektor Regionalna Colliers w Katowicach.

Wynajęcie większej powierzchni w drugiej wieży pozwoli LKQ Europe na rozszerzenie działalności i przyciągnięcie większej liczby talentów w tej części Europy. Model biznesowy firmy doskonale wpisuje się w ideę kompleksu biznesowego .KTW – elastyczność przestrzeni, jaką mają do zaoferowania budynki, została celowo zaprojektowana tak, aby przyciągnąć firmy, które stale poszukują nowych rozwiązań sprzyjających ich rozwojowi, a do tego są świadome wyzwań środowiskowych, przed którymi stoi świat.

– Podziwiamy LKQ Europe za angażowanie się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wtórnego rynku motoryzacyjnego i dążenie do osiągnięcia całkowitej neutralności pod względem emisji CO2. Cieszymy się, że firma tak mocno skoncentrowana na ochronie środowiska doceniła ekologiczne rozwiązania zastosowane w budynkach .KTW, potwierdzone certyfikatem BREEAM – mówi Kamil Krępa, Leasing & Asset Director w TDJ Estate.

System certyfikacji BREEAM to standard branży nieruchomości w ocenie oddziaływania budynków na środowisko. .KTW II na etapie budowy uzyskał certyfikat BREEAM Interim Design Stage na poziomie Excellent, co świadczy o tym, że został zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa i odpowiedzialnych systemów zarządzania. Natomiast inwestor, TDJ Estate, jako pierwszy deweloper z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dołączył do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).

LKQ Europe otworzy swoje biuro w .KTW II w 2023 roku. Do przeprowadzki przygotowują się również firmy PwC Service Delivery Center, Ammega, Rise.pl oraz SD Worx.