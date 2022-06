Kuehne+Nagel szykuje nowe biuro

Do grona najemców 3T Office Park dołączył gdyński oddział firmy Kuehne+Nagel.

Nowy najemca zajmie całe piętro w biurowcu w Gdyni.

Gdynia jest biznesowym i operacyjnym hubem dla szeroko rozumianych usług logistycznych.

Kuehne+Nagel to jeden ze światowych liderów na rynku usług transportowych i logistycznych. Firma zatrudnia 78 tys. specjalistów w blisko 100 krajach. Działa m.in. w obszarach spedycji lotniczej, morskiej, drogowej, a także logistyki kontraktowej i zintegrowanej.

Główna siedziba Kuehne+Nagel mieści się w Szwajcarii, a zasięg działalności firmy obejmuje blisko 100 krajów. W Polsce jest obecna od 30 lat – zatrudnia tu 2300 pracowników w 26 lokalizacjach.

– Gdynia jest biznesowym i operacyjnym hubem dla szeroko rozumianych usług logistycznych. Swoje operacje prowadzą stąd największe firmy z branży. One zasilają lokalny rynek w miejsca pracy, a pracownikom zapewniają jak najlepsze warunki do działania. Między innymi dlatego potrzebują powierzchni biurowych najwyższej jakości. Trójmiasto to pod tym względem konkurencyjny rynek. Fakt, że marka klasy Kuehne+Nagel wybrała na swój kolejny oddział właśnie 3T Office Park, traktuję jako najlepszą recenzję naszej inwestycji – mówi Sergiusz Gniadecki, inwestor biurowca, prezes zarządu 3T Office Park.

Oprócz Kuehne+Nagel najemcami gdyńskiego biurowca są: Asseco Poland, Maersk Polska, Wartsila Poland, centrum medyczne Medicover, restauracja Eating Point oraz przedszkole i żłobek Mały Einstein.