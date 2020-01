Kultowa marka już dostępna stacjonarnie. Local Heroes otworzył pierwszy sklep w Warszawie

Local Heroes to polska firma założona w 2013 r. Producent odzieży z segmentu tzw. mody ulicznej (z ang. streetwear) dotychczas oferował swoje produkty jedynie w internecie. Butik przy ul. Mokotowskiej jest pierwszym fizycznym sklepem, w którym można zakupić produkty marki. Uroczyste otwarcie nastąpiło 13 grudnia 2019 r., poprzedzone kampanią reklamową „Are you really ok?".

– Marka Local Heroes bardzo szybko zyskała popularność, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W naszych produktach można było już zobaczyć m.in. międzynarodowe gwiazdy muzyki – mówi Tomasz Czarnecki, prezes zarządu marki Local Heores.

– Ulica Mokotowska w Warszawie od dłuższego czasu przyciąga luksusowe butiki modowe, będąc również znakomitą lokalizacją dla jednej z najbardziej popularnych marek streetwearowych w Polsce – mówi Dariusz Karwański, dyrektor w dziale powierzchni biurowych, reprezentacja wynajmującego, Savills.

Mokotowska Square to zlokalizowany w centrum Warszawy nowoczesny budynek biurowy klasy A, który oferuje 8500 m kw. powierzchni biurowej na wynajem oraz 1100 m kw. powierzchni handlowej. Deweloperem ukończonego w 2011 r. projektu była firma Yareal Polska. Obecnie właścicielem nieruchomości jest fundusz Deka Immobilien.

Wyłącznym agentem ds. wynajmu powierzchni w budynku Mokotowska Square jest firma doradcza Savills. Najemcę w transakcji reprezentował specjalizujący się w sektorze nieruchomości handlowych niezależny agent Michał Konstanty.