Z badania wynika, że wśród plusów pracy zdalnej wymieniamy także możliwość zaoszczędzenia pieniędzy w związku z brakiem konieczności dojazdu do siedziby firmy (30 proc.), a także większą produktywność (22 proc.). Co ciekawe, wzrost wydajności deklaruje niemal co czwarty mężczyzna. W przypadku kobiet ten odsetek jest mniejszy – tak uważa tylko co piąta respondentka.

Zmiany w działalności biur będą prawdopodobnie nieodwracalne. Badanie firmy Poly, które przeprowadzono na ponad 7 tys. osób m.in. z kilku krajów Europy, pokazało, że prawie dwie trzecie pracowników hybrydowych uważa, że kultura biurowa zmieniła się na zawsze.